Vợ chồng Channing Tatum khiêu vũ cuồng nhiệt

Đây chỉ là màn dạo đầu trong buổi khiêu vũ cuồng nhiệt của vợ chồng anh tại bữa tiệc. Theo Us, Channing và bà xã gợi cảm đã nhảy say sưa theo những bản nhạc thập niên 1990, sau đó biểu diễn lại những điệu múa sexy trong phim "Step Up" và "Magic Mike". Mọi người cùng khiêu vũ nhưng rồi tất cả đều dừng lại để xem vợ chồng Channing nhảy.