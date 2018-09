Vợ ca sĩ John Legend xin lỗi vì mặc hở hang không nội y

Người mẫu Chrissy Teigen đã khiến nhiều người nóng mắt khi 'lộ hàng' tại lễ trao giải American Music Awards tối 20/11.

Chrissy Teigen đã lựa chọn chiếc váy xẻ táo bạo mà không hề dùng phụ kiện che chắn phần nhạy cảm khi tới thảm đỏ cùng chồng. Trang phục quá hở hang này đã khiến cô không khỏi bối rối mỗi khi di chuyển hoặc có cơn gió thổi qua. Thậm chí, ở một vài góc chụp, siêu mẫu áo tắm còn bị lộ cả vùng kín.

Chrissy Teigen mặc phản cảm trên thảm đỏ American Music Awards tối chủ nhật.

Sau khi nhận được nhiều ý kiến chỉ trích trên Twitter vì ăn mặc phản cảm, Chrissy Teigen đã đăng lời xin lỗi công khai. Một ngày sau lễ trao giải, cô viết: "AMAs! Yêu các bạn rất nhiều! Xin lỗi bất kỳ ai đã bị tổn thương tinh thần và thể chất vì sự 'lộ hàng' của tôi".

Người đẹp 30 tuổi cũng có những phản hồi thiện chí và hài hước trước những bình luận phàn nàn việc cô không mặc nội y. Chrissy viết: "Tôi chắc các bạn có thể thấy rõ ràng tôi là một phụ nữ". Cô cũng giải thích: "Khi tôi bước đi, váy đã bị tốc lên và thế là hết. Tôi đã không thể làm lại. Đây là một lời xin lỗi chính thức".

Nhiều người cho rằng, Chrissy Teigen đã quá liều lĩnh khi lựa chọn chiếc váy xẻ cao kỷ lục mà không mặc nội y. May mắn, thời tiết ở Los Angeles hôm đó thuận lợi và không có gió to, nếu không Chrissy sẽ gặp nhiều khoảnh khắc xấu hổ hơn nữa.

Chrissy bối rối khi đứng tạo dáng vì chiếc váy hớ hênh.

Chrissy Teigen kết hôn với ca sĩ John Legend năm 2013 và sinh con gái đầu lòng vào tháng 4 năm nay. Người đẹp mang hai dòng máu Na Uy và Thái Lan là người mẫu quen thuộc của tạp chí áo tắm Sports Illustrated Swimsuit. Cô cũng từng xuất hiện trong hai video ca nhạc của chồng là Stereo và All of Me.

Hoài Vũ