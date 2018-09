Vin Diesel tiết lộ về nụ hôn gây sốt với Charlize Theron trong 'Fast 8'

Nam diễn viên ngợi ca đôi môi của nữ bạn diễn xinh đẹp khi đóng cảnh khóa môi cùng anh.

Nụ hôn của Vin và Charlize trong "Fast 8".

Trailer chính thức của The Fate of the Furious từng gây xôn xao với cảnh hôn "phản bội gia đình" của Dominic Toretto (Vin Diesel đóng) và nữ khủng bố công nghệ cao Cipher (Charlize Theron thủ vai). Sau khi được chia sẻ lần đầu tại quảng trường Times vào tháng 12/2016, trailer đã lập kỷ lục với 139 triệu lượt người xem chỉ trong vòng 24 tiếng.

Vin Diesel rất tự hào về nụ hôn gây sốt của anh và Charlize. Tài tử chia sẻ trên chương trình Today: "Từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy một trailer nào đông người xem như Fast 8. Khoảnh khắc quan trọng nhất trong trailer chính là nụ hôn giữa Cipher và Dom. Chúng tôi tạo nên khoảnh khắc lớn nhất trong lịch sử trailer. Cả thế giới biết đến nhân vật của chúng tôi. Chi tiết đó như trở thành một cơn sóng thần trong bộ phim của bạn".

Trailer "Fast 8"

Tài tử 49 tuổi thổ lộ thêm rằng, cảnh quay khóa môi với Charlize Theron diễn ra rất tuyệt: "Tôi không có gì để phàn nàn cả. Đạo diễn Gary đã quay ở mọi góc độ nhưng không khiến chúng tôi cảm thấy căng thẳng. Charlize không hề là một bạn diễn hôn tệ".

Vin thậm chí còn chắc chắn cô đào gốc Nam Phi cũng hài lòng giống như anh: "Tôi biết cô ấy không thích không ư? Ồ lạy Chúa, có chứ! Một nụ hôn thì không thể dối trá được vì đôi môi không biết lừa dối. Cô ấy đã làm chủ nó".

Vin Diesel kể về cảnh hôn với Charlize Theron

The Fate of the Furious sẽ được công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 14/4. Phần 8 của Fast and Furious kể về sự phản bội bất ngờ của Dominic Toretto với gia đình và đi theo nữ tội phạm Cipher. Trong khi đó, cảnh sát Hobbs (Dwayne Johnson đóng) phải chịu cảnh tù đày và đã hợp tác với kẻ giết người hàng loạt Deckard Shaw để vượt ngục, cùng các đồng đội tìm cách bắt Dom và Cipher.