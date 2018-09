Vin Diesel nổi giận khi bị bạn diễn 'Fast and Furious' nhạo báng

Trước đó, ngôi sao The Rock đăng Facebook chỉ trích đồng nghiệp là kẻ 'hạ đẳng', 'hèn nhát'.

Vin Diesel và The Rock trong một cảnh phim.

Cuộc chiến giữa các sao nam của Fast and Furious bùng nổ vào đầu tuần này trong khi những cảnh quay cuối cùng của phần 8 sắp khép lại. Hôm thứ 2, The Rock (Dwayne Johnson) bất ngờ đăng đàn trên Facebook tố cáo "một số đồng nghiệp nam" đang khiến anh "sôi máu" vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và sự hèn nhát. Nam diễn viên không đề cập đích danh ai trong số các bạn diễn Scott Eastwood, Tyrese Gibson hay Vin Diesel nhưng nhiều nguồn tin khẳng định rằng, The Rock đang ám chỉ tới Vin Diesel - ngôi sao chính kiêm nhà sản xuất của loạt phim bom tấn này.

Theo TMZ, ngày hôm sau, đoàn làm phim đã tổ chức cuộc họp kín giữa The Rock và Vin Diesel nhưng căng thẳng không hề được giải quyết. 1 giờ sáng hôm thứ 4, ngay sau khi quay xong cảnh cuối cùng, Vin Diesel "lao ra khỏi trường quay", gọi mọi người đến xung quanh và nói: "Bố đã xong và bố sẽ đi". Được biết, Vin luôn coi anh giữ vai trò như là "cha" với các diễn viên và ê-kíp làm phim Fast and Furious.

Vin Diesel được cho là vô cùng tức giận trước lời nhạo báng của The Rock trên mạng xã hội.

Nguồn tin khác tiết lộ trên tờ People, The Rock và Vin Diesel đã xung đột từ vài tháng nay. Lý do được cho là vì "đặc vụ Hobbs" không thể chịu nổi thái độ kiêu ngạo của "Dom" trên trường quay, trong khi Vin cũng không bằng lòng với sự thể hiện của The Rock. Mâu thuẫn giữa họ lên đến đỉnh điểm vào những ngày quay cuối.

Hôm qua, nam diễn viên Tyrese Gibson bày tỏ trên Instagram về status chỉ trích nặng nề của The Rock. Tyrese nói rằng, giữa anh và "người hùng cơ bắp" không xảy ra bất đồng nào cả, thậm chí The Rock còn rất thân thiết và quý mến con gái anh. Tuy nhiên, Tyrese cho rằng, đồng nghiệp của mình không nên viết bóng gió trên Facbook như vậy, dễ khiến nhiều người hiểu lầm và phật ý.

Hoài Vũ