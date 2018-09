Venezuela chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Người đẹp 25 tuổi Gabriela Isler vừa đoạt vương miện Miss Universe trong đêm chung kết diễn ra tại Moscow tối 9/11.

Người đẹp Venezuela rạng rỡ hạnh phúc khi được Hoa hậu Hoàn vũ 2012 trao lại vương miện. Ảnh: AFP.

Với chiến thắng này, cường quốc sắc đẹp Venezuela đã có tổng cộng 7 người đẹp giành ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ. Gabriela Isler đăng quang không phải là điều quá bất ngờ bởi cô đã gây chú ý ngay từ đầu tham gia cuộc thi. Trong đêm chung kết, bên cạnh sự may mắn, người đẹp đã thực sự nỗ lực tỏa sáng để vượt qua những gương mặt sáng giá khác như Hoa hậu Tây Ban Nha, Philippines, Ecuador. Gabriela đã tỏ ra vô cùng bất ngờ khi được xướng tên khi có lẽ cô đã nghĩ rằng vương miện thuộc về người đẹp Brazil. Trong khoảnh khắc được Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo trao lại vương miện, Gabriela nghẹn ngào rơi nước mắt.

Gabriela đã có câu trả lời thông minh trong phần thi ứng xử. Khi được hỏi, nỗi sợ lớn nhất của cô là gì và cô vượt qua bằng cách nào, người đẹp trả lời: "Mỗi người đều có rất nhiều nỗi sợ hãi, nhưng điều này không có gì quan trọng. Chúng ta cần vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để trở thành người mạnh mẽ hơn và có thể đối mặt với mọi trở ngại trong cuộc sống".

Gabriela Isler trong niềm vui chiến thắng bất ngờ. Người đẹp Việt Nam, Trương Thị May, cùng các thí sinh khác chúc mừng tân hoa hậu.

Tân hoa hậu cũng gây ấn tượng với thân hình gợi cảm và khả năng trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu. Người đẹp 25 tuổi cao 1m78 với số đo 3 vòng hoàn hảo 90-60-90. Cô từng đoạt vương miện Hoa hậu Venezuela 2012 và đang là một người mẫu.

Á hậu 1 thuộc về người đẹp Tây Ban Nha, Patricia Yurena Rodriguez. Trước đó, cô đã được nhiều chuyên gia sắc đẹp đánh giá sẽ là người chiến thắng bởi vẻ đẹp vẹn toàn cả về gương mặt, thân hình và tài năng. Trong phần thi ứng xử, cô cũng có câu trả lời thuyết phục. Với câu hỏi quan niệm của bạn là gì khi phụ nữ ở một số nơi không được đi du lịch và bỏ phiếu bầu, cô trả lời: "Phụ nữ chúng tôi đang ngày càng có được sự tự do, độc lập. Nhưng không may, ngày nay vẫn còn một số nơi, phụ nữ không có được điều đó. Chúng ta cần phải có tư tưởng thật thoáng, cởi mở. Ở đất nước chúng tôi, đã có tổng thống là phụ nữ và chúng tôi có thể làm được mọi thứ".

Người đẹp Ecuador giành ngôi vị Á hậu 2. Thí sinh đến từ Philippines giành ngôi Á hậu 3. Vị trí Á hậu 4 dành cho Brazil. Các top trong đêm chung kết bao gồm:

Top 5: Tây Ban Nha, Philippines, Brazil, Venezuela, Ecuador.

Top 10: Tây Ban Nha, Philippines, Anh, Ấn Độ, Brazil, Mỹ, Ukraine, Venezuela, Dominica, Ecuador.

Top 16: Costa Rica, Ukraine, Trung Quốc, Ecuador, Anh, Indonesia, Venezuela, Dominica, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Mỹ, Nicaragua, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Brazil và Philippnies - thí sinh nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất của khán giả.

Top 5 Miss Universe 2013.

Đại diện của Việt Nam là Trương Thị May đã không lọt vào top 16 dù trước đó cô được đông đảo người hâm mộ kỳ vọng và ủng hộ trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Cô sở hữu hình thể chuẩn với chiều cao 1m73. May cũng có vẻ đẹp gần với tiêu chí sắc đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ - thân hình khỏe khoắn, gợi cảm với gương mặt sắc nét, cá tính. Tuy nhiên may mắn đã không đến với người đẹp 25 tuổi.

Đêm chung kết diễn ra tại trung tâm Crocus City Hall được dàn dựng lộng lẫy và đầy lôi cuốn trong sự kết hợp của sắc màu, âm nhạc, ánh sáng và vẻ đẹp quyến rũ, nóng bỏng của các người đẹp. Mở đầu đêm thi, trên nền sân khấu in hình ảnh cung điện Kremlin, 86 người đẹp xuất hiện rạng ngời giới thiệu về bản thân. Màn giới thiệu được lồng ghép khéo léo với hình ảnh trình diễn trang phục dân tộc của các thí sinh trước đó. Trương Thị May diện váy đỏ, xuất hiện cuối cùng, tự tin giới thiệu về bản thân. Cô cũng luôn rạng ngời mỗi khi xuất hiện trong khuôn hình ống kính.

Phần giới thiệu của Trương Thị May.

Màn trình diễn áo tắm của top 16 được thể hiện cực kỳ ấn tượng. 70 cô gái còn lại cùng diện bikini nhảy với nhóm nhạc rock Panic! at the Disco trước khi 16 người đẹp lần lượt xuất hiện nóng bỏng trên sân khấu. Các thí sinh khoe dáng gợi cảm trong những bộ áo tắm đỏ và đen, khoác khăn lông trắng bước ra trong làn khói mờ ảo và trình diễn đầy lôi cuốn.

Màn trình diễn trang phục dạ hội của top 10 cũng được đánh giá là đẹp và cuốn hút. Các thí sinh lộng lẫy bước ra biểu diễn trong những bộ đầm quyến rũ, giữa tiếng nhạc và giọng hát say đắm của nam ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Nga, Emin Agalarov.

Nhà thiết kế Thuận Việt, mẹ của Trương Thị May cùng rất nhiều Việt kiều tại Nga đã tới ủng hộ cho cô. Ảnh: Steven.

Đêm chung kết cũng được khuấy động với màn trình diễn cuồng nhiệt của rocker Steven Tyler - thủ lĩnh nhóm Aerosmith. Nam ca sĩ là một trong 8 vị giám khảo trong đêm chung kết.

Steven Tyler biểu diễn trước khi công bố danh hiệu hoa hậu.

Hai MC của đêm thi là người dẫn chương trình kỳ cựu Thomas Roberts và ca sĩ Melanie Brown (Mel B của nhóm Spice Girls) đã kết hợp ăn ý và dẫn dắt sinh động. Ngay khi bước vào đêm chung kết, hai MC đã nhận được sự ủng hộ và đồng cảm của khán giả khi cùng nói lời chia sẻ với đất nước Việt Nam và Phillippines, nơi đang phải đương đầu với cơn bão lớn nhất hành tinh. Nữ MC gốc Việt xinh đẹp Jeannie Mai dẫn dắt ở phía hậu trường. Cô cũng từng đảm nhiệm vai trò này tại Miss Universe 2012 tại Mỹ.

MC gốc Việt Jeannie Mai trong đêm chung kết.

