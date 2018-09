Vẻ đẹp kiêu sa của Charlize Theron khiến bạn diễn e sợ

Nữ diễn viên Jesscica Chastain từng tiết lộ, cô cảm thấy 'run' khi lần đầu đóng cùng cô đào xinh đẹp, sắc sảo.

Là ngôi sao hàng đầu Hollywood từng giành tượng vàng Oscar, Charlize Theron gây tượng mạnh với khán giả không chỉ bởi lối diễn xuất đa chiều, biến chuyển giữa nhiều kiểu nhân vật khác nhau mà còn ở sắc đẹp quyến rũ. Trong bộ phim mới nhất, The Huntsman: Winter's War (Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông), mỹ nhân Nam Phi vào vai nữ hoàng Ravenna độc ác nhưng sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy.

Charlize Theron trong tạo hình nhân vật nữ hoàng Ravenna.

Khi hóa thân vào nhân vật, minh tinh 41 tuổi thể hiện phong thái sang trọng, kiêu sa, sắc sảo tại phim trường. Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô lại vô tình khiến bạn diễn là Jesscica Chastain (vai nữ chiến binh Sara) ban đầu cảm thấy ngần ngại khi đứng cùng trên trường quay. Chia sẻ trên NBC, Jesscica cho biết đây là lần đầu tiên cô diễn chung với Charlize. Cô cảm thấy “bối rối” lúc mới gặp vì tưởng "nữ hoàng Ravenna" ngoài đời có tính cách đáng sợ như nhân vật trong phim. Sự việc sau đó được "xử lý" êm xuôi khi Jessica nhận thấy, Charlize thực ra rất dễ thương và gần gũi, khác hoàn toàn so với những gì thể hiện trên màn bạc.

Sau thành công của Snow White and the Huntsman (Bạch Tuyết và Thợ Săn phát hành năm 2012), phần mới sẽ là câu chuyện trước khi nữ hoàng Ravenna làm mẹ kế của Bạch Tuyết. Phim đưa khán giả trở về quá khứ, thêm tuyến nhân vật mới phong phú, tiết lộ những bí mật đen tối. Bộ phim do ê-kíp từng thực hiện bom tấn Maleficent (Tiên hắc ám) đảm nhiệm, hứa hẹn phần hình ảnh ấn tượng và đầy ma mị.

4 ngôi sao của phim: Charlize Theron, Jessica Chastain, Chris Hemsworth và Emily Blunt.

The Huntsman: Winter's War quy tụ dàn sao hạng A Hollywood với 4 gương mặt đình đám gồm Chris Hemsworth (nổi tiếng với phim Thor, The Avengers), Charlize Theron (Monster, Mad Max: Fury Road), Jessica Chastain (Interstellar, Zero Dark Thirty) và Emily Blunt (Edge of Tomorrow, Into the Woods).

Thảo An