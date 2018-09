Vannesa Hudgens giúp Selena 'né' mặt tình cũ Bieber

Ngôi sao 'High School Musical' tiết lộ cô đã cố gắng giúp Selena Gomez không phải giáp mặt tình cũ tại Met Gala hồi đầu tháng.

Từ sau khi đóng chung trong bộ phim Spring Breakers năm 2013, Selena Gomez và Vannesa Hudgens ngày càng trở nên gắn bó thân thiết. Hai cựu sao Disney thường xuyên cùng nhau hẹn hò, ăn uống, shopping và không ngần ngại chia sẻ cho nhau những câu chuyện tình cảm riêng tư. Vừa qua, trong chương trình phát sóng trực tiếp Watch What Happens Live hôm 21/5, Vannesa cũng được MC dò hỏi về thực hư tin đồn giúp đỡ Selena tránh chạm mặt bạn trai cũ Justin Bieber tại sự kiện thời trang Met Gala hồi đầu tháng 5.

Selena Gomez trong bữa tiệc Met Ball cùng Vanessa Hudgens.

Vannesa không hoàn toàn khẳng định, cô chỉ nói: "Cũng không hẳn là vậy. Selena là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. Vì vậy tôi chỉ cố gắng đánh lạc hướng cô ấy. Chúng tôi cũng không muốn tránh mặt cậu ta bằng mọi cách. Nhưng bạn biết đấy, chẳng ai muốn phải gặp lại bạn trai cũ của mình cả".

Theo một số nguồn tin, tại đêm tiệc Met Ball sau sự kiện Met Gala, Selena và Justin vui vẻ giao lưu cùng các đồng nghiệp trong bữa tiệc nhưng dường như cố tình tránh mặt nhau. Nam ca sĩ 21 tuổi chỉ giao lưu với những người bạn như Madonna và chị em nhà Kim, Kendall Jenner cùng Kylie Jenner trong khi giọng ca The Heart Wants What It Wants vui vẻ trò chuyện cùng cô bạn thân Vannesa Hudgens.

Khoảnh khắc Justin dành lời khen cho Selena trước khi xe rời đi.

Mặc dù liên tục "né" nhau nhưng sau khi rời khỏi đêm tiệc, Bieber đã gây bất ngờ khi dành lời khen ngợi cho tình cũ. Trong video mà TMZ đăng tải, giọng ca Baby ngoái lại nói với cánh săn ảnh trước khi rời đi: "Này, Selena trông đẹp tuyệt ở Met Ball". Thời gian này, Justin thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò với người mẫu nóng bỏng Jayde Pierce trong khi Selena bận rộn chuẩn bị tung ra album mới hợp tác cùng hãng thu âm Interscope.

Trần Quỳnh