Vai diễn đầu tay của Lady Gaga được khen ngợi

Ra mắt tại LHP Toronto, bộ phim 'A Star Is Born' do Lady Gaga đóng chính nhận nhiều lời khen từ báo chí và khán giả.

Tại LHP Toronto 2018, A Star Is Born do Bradley Cooper đạo diễn kiêm đóng chính là một trong những tựa phim gây chú ý. Bộ phim xoay quanh chuyện tình và hành trình âm nhạc của chàng nghệ sĩ hết thời Jackson (Bradley Cooper) và nàng ca sĩ trẻ Alley (Lady Gaga). Đây đã là lần thứ tư kịch bản này được tái hiện trên màn ảnh rộng, song nó vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng công chúng.

A Star Is Born trailer Trailer phim A Star Is Born

Lần đầu sắm vai trên màn bạc, "quái nữ" Lady Gaga nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, báo chí và khán giả. Trang báo SCMP gắn tên nữ ca sĩ với các mỹ từ "tuyệt vời", "đầy ma lực", còn trang The Verge khen cô diễn xuất tâm lý tốt, tạo được sự chân thực và khả tín. Hiệu ứng diễn xuất giữa cô và Bradley Cooper cũng gây ấn tượng mạnh với người xem.

Một hình ảnh của Lady Gaga trong phim. Ảnh:The Verge

Khi dự án A Star Is Born được công bố vào năm 2016, Lady Gaga nói cô rất phấn khích khi nhận vai diễn điện ảnh đầu tay. The Guardian cho hay, chủ nhân của giải Grammy tự sáng tác và thể hiện thêm nhiều ca khúc mới trong bộ phim âm nhạc này. Sau khi tham dự các LHP, A Star Is Born chính thức khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 5/10.

Phong Kiều