Tỷ phú sòng bài nhận lỗi khi hủy hôn với Mariah Carey

James Packer thú nhận, anh đã bị khủng hoảng tâm lý và nợ nần đầm đìa khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ.

James Packer đã mở lòng chia sẻ về chuyện tình cảm thất bại với Mariah Carey trong cuốn tiểu sử mang tên The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer (Tạm dịch: Cái giá của sự giàu có: Câu chuyện chưa kể về James Packer). Nhà tài phiệt Australia hẹn hò diva Mỹ từ giữa năm 2015, đính hôn vào tháng 1/2016 và chia tay vào tháng 10 năm đó.

Mariah Carey (trái) và James Packer.

James tiết lộ, mối quan hệ của anh và Mariah ban đầu rất lãng mạn và "đầy thú vị". Tỷ phú miêu tả giọng ca Without You là một người "vô cùng rạng rỡ" và đầy sự cuốn hút: "Tôi đã tới xem 10 đêm nhạc của cô ấy và mọi thứ thật ấn tượng".

Doanh nhân 51 tuổi nhớ lại thời kỳ đẹp đẽ của hai người: "Ở bất kỳ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi cũng được xếp ngồi bàn đẹp nhất, đó là vì có cô ấy. Mariah đã rất tử tế và quan tâm tới tôi".

Tuy nhiên theo lời kể của James Packer, mọi chuyện xấu đi không lâu sau khi anh cầu hôn Mariah. Tháng 2/2016, James rơi vào khủng hoảng tâm lý vì công việc làm ăn thất bại, phải gánh nợ hàng tỷ USD. Ký giả của cuốn tiểu sử chia sẻ: "James bị căng thẳng với áp lực phải kiếm được 1 tỷ USD để trả nợ cho chị gái, điều này khiến anh ấy gánh nặng nợ nần".

Tỷ phú Australia từng suy sụp tinh thần vì làm ăn thua lỗ.

Giữa lúc tài chính khốn đốn, James lại chịu thêm áp lực tổ chức đám cưới. Chỉ riêng chi phí may váy cưới cho Mariah Carey đã là 250.000 USD (5,8 tỷ đồng). Tỷ phú sòng bài đã bị trầm cảm nặng nề. "Tôi đã ở trong một tình trạng cực kỳ tồi tệ", James thú nhận về giai đoạn tăm tối đó.

Trong kỳ nghỉ tại Hy Lạp vào tháng 9/2016, James và Mariah đã cãi vã nảy lửa về chuyện cưới xin. Diva Mỹ nổi giận bỏ về và sau đó tỷ phú thông báo hủy hôn. Cuốn sách trích dẫn một nguồn tin nói rằng James Packer chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chia tay.

Theo MailOnline, James đã phải bồi thường tổn thất cho Mariah Carey 50 triệu USD sau khi hủy hôn. Tháng 3 năm nay, tỷ phú đã quyết định nhập viện tâm thần để điều trị. Anh trở về khỏe mạnh vào tháng 5 và đã có bạn gái mới là nhà hoạt động xã hội người New York, Kylie Lim.

James và bạn gái mới đi nghỉ ở Mexico hồi tháng 5.

Trong khi đó, Mariah Carey đang hẹn hò vũ công trẻ Bryan Tanaka. Nữ ca sĩ dường như rất hận tình cũ và không muốn nhắc đến tên James Packer một lần nào nữa. Trong cuộc phỏng vấn tại Israel vào tháng 7 năm ngoái, khi phóng viên hỏi về James, Mariah đáp: "Tôi không biết kẻ khốn kiếp đó ở đâu! Làm sao tôi biết được chứ? Tôi không quan tâm".