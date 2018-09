Tuổi thơ bi kịch của các sao Hollywood

Christina Aguilera từng kể rằng, cả cô và mẹ đều phải chịu đựng đòn roi của người bố tàn nhẫn. Chính vì vậy, thuở nhỏ nữ giám khảo The Voice nhiều lần vào ra trung tâm bạo lực gia đình. May mắn, âm nhạc đã giúp hàn gắn vết thương lòng cho cô. Christina từng sáng tác ca khúc "I'm Okay" kể về những gì cô đã trải qua.