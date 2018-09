Bieber giải thích rằng anh không thuộc lời bài hát tiếng Tây Ban Nha 'Despacito', tuy nhiên một fan vẫn tức giận quăng chai nước lên sân khấu.

Chai nước bay vèo qua mặt Bieber.

Tại lễ hội âm nhạc Summerburst ở Stockholm cuối tuần qua, các khán giả đề nghị Justin Bieber trình diễn ca khúc Despacito đang gây sốt trên các bảng xếp hạng. Nam ca sĩ thẳng thắn từ chối với lý do không nhớ lời bằng tiếng Tây Ban Nha. "Tôi không thể hát Despacito. Tôi thậm chí còn không biết lời bài hát đó. Tôi không thể".

Trong khi nhiều khán giả hò reo hưởng ứng với Justin Bieber, một người bất ngờ ném chai nước thẳng vào chỗ anh đứng. Bieber may mắn né kịp, không bị chai nước quăng trúng mặt. Ngôi sao 23 tuổi dường như không bận tâm đến hành động khiếm nhã của khán giả này. Anh chỉ nói "xin đừng ném chai nước vào tôi" và tiếp tục trò chuyện vui vẻ với các fan. Trước đây, Bieber từng nhiều lần tức giận bỏ vào trong cánh gà khi bị các khán giả ném chai nước và đồ vật lên sân khấu.

Bieber từ chối hát và bị khán giả ném chai nước vào người

Từ chối hát bài mới, Justin Bieber bị fan ném chai nước suýt trúng mặt

Despacito là ca khúc nhạc latin phát hành hồi tháng 1 của hai nghệ sĩ người Puerto Rico, Luis Fonsi và Daddy Yankee. Ca khúc với giai điệu bắt tai nhanh chóng gây sốt toàn cầu, thu hút 1,9 tỷ lượt xem MV trên YouTube. Sau khi kết hợp với Justin Bieber và làm mới lại ca khúc này với bản remix, Despacito nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100.

Vì không biết tiếng Tây Ban Nha nên Justin sớm quên lời bài hát. Trong buổi biểu diễn tại câu lạc bộ đêm 1OAK ở New York hôm 23/5, khi hát đến đoạn điệp khúc, Bieber đã chữa cháy bằng cách chế lời để khớp với nhạc. Nam ca sĩ hát: "I don't know the words so I say 'Dorito' / I don't know the words so I say 'Dorito'...

"Despacito" bản remix với sự kết hợp của Justin Bieber, Luis Fonsi và Daddy Yankee