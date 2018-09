Trương Thị May rạng rỡ với trang phục dân tộc

Bộ quốc phục của Trương Thị May do nhà thiết kế Thuận Việt thực hiện, được lấy ý tưởng từ hoa sen và họa tiết hoa sen cổ. Các chuyên gia sắc đẹp ở trang web Missosology đánh giá quốc phục của Việt Nam gây ấn tượng nhất, tiếp theo là Nga, Trung Quốc, Thụy Điển và Venezuela. Bộ áo dài của Trương Thị May được đánh giá là sang trọng, thanh lịch và đậm chất Hoàng gia.