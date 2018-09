Trailer nóng bỏng '50 sắc thái' gây sốt nhất năm 2014

Từ khi được tiết lộ vào tháng 7, trailer bộ phim đậm yếu tố sex đã đạt hơn 93 triệu lượt người xem trên Youtube.

Theo thống kê của Zefr - Công ty thống kê và tiếp thị thuộc Youtube, 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) là trailer có đông người xem nhất trong năm 2014. Trong vòng 4 tháng, video này đạt con số kỷ lục 93 triệu lượt người xem.

Trailer phim "50 sắc thái"

Sở dĩ trailer này gây sốt vì bộ tiểu thuyết 50 sắc thái đã có hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Tập truyện tình ái ly kỳ, ướt át của nữ nhà văn E.L. James đã bán được hơn 100 triệu bản. Các fan của bộ sách này đều rất hồi hộp đón đợi phiên bản điện ảnh ra mắt vào ngày 14/2/2015 và tất nhiên họ không thể bỏ lỡ xem trailer nóng bỏng được tiết lộ sớm.

Một số cảnh giường chiếu được hé lộ trong trailer.

Trailer dài hơn 2 phút hé lộ phần nào câu chuyện tình lãng mạn và những cảnh sex bạo liệt giữa chàng tỷ phú đào hoa Christian Grey (Jamie Dornan đóng) và cô cử nhân khoa văn trong trắng Anastasia Steele (Dakota Johnson). Những thước phim được thể hiện trên nền ca khúc Crazy in Love cực kỳ nồng nàn của Beyonce khiến cho trailer càng thêm cuốn hút.

Trong bảng thống kê của Zefr, trailer phim The Star Wars: The Force Awakens đứng thứ hai với 81 triệu lượt người xem từ khi đăng tải vào ngày 28/11. Đứng thứ ba là trailer Avengers: Age of Ultron với 78 triệu lượt người xem.

Tiếp theo trong danh sách những trailer hot nhất năm lần lượt thuộc về Jurassic World (64 triệu), The Teenage Mutant Ninja Turtles (58 triệu), Fast and Furious 7, Minions, The Hobbit: The Battle of the Five Armies, Dumb and Dumber To và Interstellar.

Trong số các phim này, hãng Universal dẫn đầu với 5 phim, tiếp theo là hãng Paramount 3 phim, Disney 2 phim và Warner Bros. 1 phim.

Hoài Vũ