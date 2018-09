Top 10 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2015

Nữ ca sĩ Megan Trainor được ví như "Adele tuổi 20", mặc dù sở hữu ngoại hình mũm mĩm nhưng Megan rất tự tin và được nhiều người yêu quý. Cô đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, tích cực - hãy tự tin và yêu thương bản thân - trong bản hít "All About That Bass" của mình.