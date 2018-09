Top 10 ngôi sao trẻ giàu nhất showbiz Anh

Nhóm nhạc One Direction đã vươn lên vị trí số một trong danh sách các ngôi sao trẻ giàu có của xứ sở sương mù với khối tài sản chung là 59 triệu bảng Anh (95 triệu USD), theo thống kê của tạp chí Heat. Lucie Cave, tổng biên tập của tạp chí, nhận xét: "One Direction là nhóm nhạc trẻ, tài năng, điển trai và được hàng triệu người yêu mến. Giờ đây chúng tôi còn có thể gọi họ là cỗ máy in tiền. Không ai nói rằng cuộc sống là công bằng với tất cả mọi người".