Toni Braxton lộ vòng ba vì tuột váy

Giọng ca 'Unbreak My Heart' gặp sự cố hớ hênh khi đang biểu diễn trên sân khấu ở New Jersey, tối 16/8.

Trong lúc Toni Braxon đang trình diễn ca khúc hit năm 2000 He Wasn't Man Enough, thân váy phần hông của cô bị tuột hẳn xuống. Nữ ca sĩ 45 tuổi vô tình phơi toàn bộ vòng ba nóng bỏng trước hàng nghìn khán giả ở New Brunswick, New Jersey. Không hề hay biết sự cố "lộ hàng" của mình, Toni vẫn vô tư xoay người và lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Thậm chí, người đẹp còn mời vài khán giả nam lên nhảy cùng. Những anh chàng này hẳn rất "nóng mắt" nhưng ngại không dám nhắc nhở ngôi sao (xem clip).

Toni Braxon gặp sự cố tuột váy.

Cô mặc tạm chiếc áo vest để che mông.

Sau khi đám đông khán giả hò reo, Toni mới nhận ra và cố gắng kéo chiếc váy lên nhưng không thành. Một fan nam liền chạy lên cứu nguy bằng cách khoác cho cô chiếc áo vest dài của anh ta. Nữ trợ lý cũng giúp Toni cởi chiếc váy kim sa te tua để cô dễ dàng biểu diễn tiếp. Sau show diễn, Toni bình luận về sự cố trên Twitter sáng 17/8: "Không ai là hoàn hảo! Rất nóng lòng được gặp các bạn tối nay ở Detroit!".

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Toni Braxton gần đây tái xuất trên các sân khấu ca nhạc và sắp trình làng single mới Hurt You. Cô cũng thông báo sẽ phát hành album phòng thu thứ 8 mang tên Love, Marriage and Divorce vào tháng 12.

Toni Braxon có cuộc đời truân chuyên.

Toni Braxton đang cố gắng vực dậy sau một thời gian suy sụp vì nợ nần, bệnh tật và hôn nhân đổ vỡ. Ngôi sao tài năng nhưng bạc phận này từng phải tuyên bố phá sản vào năm 2010 vì số nợ lên tới 50 triệu USD. Trong lúc đang nợ nần chồng chất, người chồng 8 năm đầu kề má ấp đã quyết định đệ đơn ly hôn. Toni một mình chăm sóc hai con nhỏ, trong đó đứa con thứ hai mắc bệnh tự kỷ. Cũng thời gian này, nữ ca sĩ vốn bị mắc bệnh tim bẩm sinh lại lao đao vì căn bệnh lupus ban đỏ và bạch hầu họng. Cô từng phải hủy nhiều show diễn để đi chữa trị vì bệnh lupus gây đau đớn, tổn thương hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể và có thể đe dọa tính mạng.

Dù bệnh tật, những năm qua, Toni vẫn cố gắng "chạy sô" kiếm tiền trả nợ và lấy lại ngôi nhà mà các chủ nợ thu hồi. Nữ ca sĩ còn tham gia show truyền hình thực tế và đóng phim, thậm chí chụp ảnh nude cho tạp chí Playboy để có thêm thu nhập. Dù không còn hào quang rực rỡ như ngày xưa, Toni vẫn là giọng ca được khán giả yêu thích và ủng hộ.

Hoài Vũ