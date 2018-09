Tom Hiddleston: 'Tôi và Taylor Swift đã yêu nhau thật'

Tài tử người Anh bồi hồi ôn lại mối tình với nữ ca sĩ Mỹ trong cuộc phỏng vấn mới nhất.

Khi Tom Hiddleston xuất hiện trên tạp chí GQ tháng 2, nam diễn viên một lần nữa khẳng định rằng chuyện tình 3 tháng hè của anh và Taylor Swift không phải là một chiêu trò PR để thu hút sự chú ý như nhiều người nghi hoặc. "Tất nhiên mối tình đó là thật" - Tom giải thích - "Taylor là một cô gái tuyệt vời. Cô ấy rất hào phóng, nhân hậu và đáng yêu. Chúng tôi đã có khoảng thời vô cùng hạnh phúc".

Tom và Taylor ôm nhau ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển vào ngày 15/6/2016.

Khi được hỏi về cái áo ba lỗ kỳ quặc in dòng chữ "“I ❤︎ T.S" mà Tom Hiddleston đã mặc khi đi tắm biển với Taylor, tài tử phim Thor tiết lộ rằng, anh không hề làm chiêu trò gì cả mà đơn giản chỉ vì đó là chiếc áo duy nhất anh có tại thời điểm đó: "Sự thực hôm ấy là ngày 4/7 - ngày nghỉ lễ và chúng tôi tham gia một trò chơi khiến tôi bị trượt và thương ở lưng. Tôi muốn bảo vệ vết bầm khỏi ánh mặt trời nên mượn mọi người một chiếc áo phông. Một người bạn của cô ấy liền đưa chiếc áo đó cho tôi. Chúng tôi đã cười rất nhiều về nó. Mọi thứ giống một trò vui trong nhóm bạn bè mà thôi".

"Loki" từng bị nhiều người châm biếm vì mặc chiếc áo ba lỗ in dòng chữ "Tôi yêu Taylor Swift".

Tom Hiddleston và Taylor lần đầu gặp nhau tại nhà tổng biên tập tạp chí Vogue hôm 1/5/2016 và hai ngôi sao gần như trúng sét ái tình trong buổi tối đó. Đêm hôm sau, chàng và nàng khiêu vũ nóng bỏng tại tiệc Met Gala. Giữa tháng 6, khi Taylor chỉ vừa chia tay Calvin Harris được 2 tuần, nữ ca sĩ và Tom đã ôm hôn say đắm tại biệt thự của cô ở Rhode Island. Họ bắt đầu những ngày hẹn hò lãng mạn, cùng nhau tới Anh, Italy và Australia. Thế rồi, "cơn lốc tình yêu" đã sớm lụi tàn vào cuối tháng 8, khi cặp đôi trở lại với công việc và nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, khác với những người tình trước của Taylor khi chia tay đều buông những lời cay đắng, Tom vẫn luôn dành những điều ngọt ngào khi nói về giọng ca Shake It Off.

Hoài Vũ