Tom Cruise mất vai chính vì... quá thấp

Jack Reacher là loạt phim được chuyển thể từ tiểu thuyết One Shot của nhà văn Lee Child. Hai bản phim điện ảnh ăn khách Jack Reacher (2012) và Jack Reacher: Never Go Back (2016) từng gắn liền tên tuổi của Tom Cruise trong vai nam chính Jack Reacher. Tuy nhiên, ngôi sao 56 tuổi sẽ được thay thế trong phiên bản truyền hình chuẩn bị chuyển thể.

Tác giả Lee Child xác nhận thông tin này trên sóng phát thanh BBC. Ông cho biết ông và nhà sản xuất đều thích hợp tác với tài tử Mission: Impossible. Song họ buộc phải đổi diễn viên vì nhân vật Jack Reacher cao tới 1,95 m, trong khi Tom Cruise chỉ "khiêm tốn" 1,7 m, không đáp ứng được yêu cầu của kịch bản.

Ông Lee Child lý giải: "Tài năng của Tom Cruise là không thể phủ nhận, song ngoại hình của Jack Reacher cũng rất quan trọng trong phim. Chúng tôi cần tạo cho các tuyến vai khác cảm giác hồi hộp mỗi khi nhân vật này xuất hiện. Tôi hy vọng khán giả ủng hộ quyết định của đoàn phim. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra một ứng viên hoàn hảo".

Jack Reacher xoay quanh nam chính cùng tên, là một điệp viên bị cuốn vào những cuộc đối đầu căng thẳng với tội phạm. Hai phim điện ảnh đều thành công ở phòng vé. Trong đó, phần đầu thu về 218,3 triệu USD, còn phần 2 kiếm được 162,1 triệu USD.

