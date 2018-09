Tom Cruise không gặp con gái vì giáo phái Scientology

Theo 'Us Weekly', các tín đồ Scientology đang điều khiển cuộc sống của tài tử 51 tuổi.

Tờ Us Weekly số mới gây sốc khi tiết lộ rằng, chính giáo phái Scientology là nguyên nhân khiến Tom Cruise không thường xuyên liên lạc với gia đình cũng như xa lánh con gái Suri. Nguồn tin chia sẻ: "Các tín đồ Scientology đang điều khiển cuộc sống của Tom. Họ gây ám ảnh và tẩy não anh ấy". Một người trong cuộc khác cũng cho biết: "Nhất cử nhất động của Tom đều có người giám sát. Anh ấy hiếm khi liên lạc với người thân trong gia đình bởi họ là những người ngoại đạo".

Cuộc sống của Tom bị kiểm soát bởi giáo phái Scientology.

Nguồn tin nói rằng, những người đứng đầu nhà thờ đã can thiệp sâu sắc vào hạnh phúc riêng tư của tài tử 52 tuổi. Chính những người này đã "tạo điều kiện gây ra vụ ly hôn" giữa anh và người vợ đầu Nicole Kidman. Tom phải gánh chịu những thiệt hại quá lớn khi gia nhập giáo phái gây tranh cãi này.

Ngôi sao Obvilion nổi tiếng là một tín đồ ngoan đạo, gắn bó với Scientology suốt nhiều thập kỷ qua. Vừa qua, bộ phim tài liệu mang tên Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (tạm dịch Vén màn: Khoa học giáo và Nhà tù niềm tin) của đạo diễn Alex Gibney đã phơi bày toàn bộ bê bối của Tom Cruise có liên quan đến giáo phái của anh.

Tom Cruise trong phim được mô tả là con chiên vướng nhiều scandal nhất của Scientology. Những chi tiết mới về đời tư của Tom Cruise được chia sẻ bởi Marty Rathbun, người từng là lãnh đạo cao cấp thứ hai trong giáo phái trước khi bị truất bỏ. Ông Marty Rathbun khẳng định, người đứng đầu Khoa học giáo từng lập chiến dịch phá vỡ cuộc hôn nhân của Tom Cruise và Nicole Kidman. Theo ông Rathbun, Nicole Kidman là kẻ thù của giáo phái, bởi cô là con gái một nhà tâm lý học nổi tiếng ở Australia. Scientology chống lại mọi lý thuyết tâm lý.

Tuy nhiên, thành viên của nhà thờ đã lập tức lên tiếng bác bỏ mọi chuyện và cho rằng đây chỉ là những luận điệu vô căn cứ. Theo người này, "Nhà thờ làm những công việc chỉ nhằm mục đích giúp đỡ mọi người. Chúng tôi dành từng phút để giúp mọi người tránh xa những điều xấu và hướng họ đến những thứ tốt đẹp cũng như một cuộc sống hoàn mỹ".

Tài tử vẫn trung thành với giáo phái của mình.

Tom Cruise nổi tiếng là ngôi sao dính líu vào không ít bê bối đời tư. Những diễn biến trong cả ba cuộc hôn nhân giữa anh với các minh tinh Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes đều được nhiều nguồn tin xác nhận bị ảnh hưởng từ Scientology. Nicole Kidman là kẻ thù của giáo phái này, còn Katie Holmes không muốn con gái Suri bị Tom Cruise đưa vào trại huấn luyện khắc nghiệt của Scientology.

Trần Quỳnh