Tom Cruise được nữ đồng nghiệp đưa tới sex show

Cô đào Emily Blunt mời Tom tới một câu lạc bộ sex ở London và tất nhiên tài tử 'Nhiệm vụ bất khả thi' đã không từ chối.

Emily Blunt và Tom Cruise.

Emily Blunt thân thiết với Tom Cruise từ khi đóng cùng trong phim hành động giả tưởng Edge of Tomorrow cuối năm 2012. Năm ngoái, đôi bạn này đã có dịp hội ngộ trong một bữa tiệc thác loạn đáng nhớ để mừng sinh nhật cậu bạn Matt Damon, ngày 8/10.

Nữ diễn viên Yêu nữ thích hàng hiệu kể trên talkshow Jimmy Kimmel: "Anh John, chồng tôi, đã muốn làm thứ gì đó điên rồ cho Matt. Bạn từng nghe thấy câu lạc bộ nào tên là The Box chưa? Đại loại đó là một câu lạc bộ biểu diễn các trò sex. Ở đó diễn ra rất nhiều trò kỳ cục và có thể khiến bạn chỉ muốn tránh xa. Tom rất quý Matt nên muốn tới chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên anh ấy nghĩ rằng đó sẽ là một bữa tối trang trọng, lịch sự".

Emily đã phải nhắn tin cảnh báo trước cho Tom vì sợ nam diễn viên bị sốc: "Tôi gửi email cho anh ấy và bảo: Tom này, kế hoạch đã thay đổi. Chúng ta sẽ tới câu lạc bộ The Box. Em chỉ muốn anh biết rằng có thể anh sẽ không thoải mái khi ở nơi này. Dó là một câu lạc bộ sex. Thế nhưng anh ấy trả lời: "Lạy Chúa! Chỉ cần em đừng đưa anh tới đó một mình! Tất nhiên chúng tôi đã không đi hai người!". Emily không khỏi bật cười khi nhớ lại chuyện đó. Người đẹp miêu tả đó là một "bữa tiệc rất kinh" và là kỷ niệm nhớ đời của cả nhóm.

Emily đóng cùng Tom trong "Edge of Tomorrow".

Hiện tại, Emily và Tom cùng đi quảng bá phim Edge of Tomorrow. Siêu phẩm hành động này sẽ ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 5/6. Bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết All You Need Is Kill của nhà văn Nhật Hiroshi Sakurazaka, kể về cuộc chiến khốc liệt giữa các chiến binh và người ngoài hành tinh. Tom và Emily là hai ngôi sao chính trong bộ phim.

Trailer phim "Edge of Tomorrow"

Hoài Vũ