Tom Cruise đến Paris quay phim khi phiến quân IS xả súng

Tài tử chỉ vừa tới thủ đô nước Pháp quay 'Nhiệm vụ bất khả thi 6'.

Tom Cruise đáp máy bay riêng tới Paris hôm 18/4 để tiếp tục quá trình quay Mission Impossible 6. Vài ngày trước đó, anh đã cùng các bạn diễn đi khảo sát tại một số con phố ở Paris và có cảnh quay đầu tiên hôm 10/4.

Tom đến Paris hôm thứ 3 và có buổi khảo sát địa điểm quay phim ở Paris cùng diễn viên Sean Harris.

Không may, Tom Cruise đến thành phố ánh sáng đúng vào lúc phiến quân IS tiến hành vụ xả súng. Đêm ngày 20/4, 2 tên khủng bố nã đạn vào các cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees - nơi có rất đông khách du lịch. Một cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng và một trong hai phiến quân đã bị bắn chết trên đường bỏ trốn. Các nhà chức trách cảnh báo người dân và bất cứ ai trong khu vực Champs Elysees nhanh chóng tản cư để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát Paris phong tỏa hiện trường vụ xả súng tối 20/4.

Đại diện của Tom Cruise hiện chưa phản hồi về tình hình của nam diễn viên sau vụ tấn công ở Paris tối thứ 5. Trong khi đó, tình trạng an ninh ở Paris hiện được thắt chặt hơn, đặc biệt khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp diễn ra.

Mission: Impossible 6 lấy bối cảnh chính ở Paris, London, Ấn Độ và New Zealand. Phim khởi quay ở Paris vào ngày 10/4. Ngoài Tom Cruise, nhiều ngôi sao góp mặt trong bom tấn này như "siêu nhân" Henry Cavill, nam diễn viên Trân Châu cảng Alec Baldwin, nữ diễn viên Vanessa Kirby...

Cảnh quay hành động đầu tiên của Tom Cruise ở Paris