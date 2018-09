Tom Cruise bị đổ lỗi liên quan đến cái chết của hai phi công trên trường quay

Gia đình của các nạn nhân cho rằng, những cảnh quay hành động quá mạo hiểm và không đủ an toàn đã khiến 2 phi công thiệt mạng.

Tom Cruise trong poster phim "American Made".

Ba phi công từng được thuê lái chiếc máy bay Piper Smith Aerostar 600 để quay phim American Made vào tháng 9/2015. Chiếc máy bay đã bị rơi khi bay qua vùng núi hẻo lánh ở Colombia. Hai phi công Alan Purwin và Carlos Berl tử nạn trong khi Jimmy Lee Garland bị thương và giờ liệt nửa người.

Theo hồ sơ tại tòa được tạp chí People tiết lộ, gia đình của Alan và Carlos đã đâm đơn kiện các công ty sản xuất của bộ phim và cáo buộc Tom Cruise cùng đạo diễn Doug Liman gián tiếp dẫn đến cái chết thương tâm này vì muốn quay một bộ phim "có tính mạo hiểm cao, ngập cảnh hành động".

Đơn viết: "Yêu cầu của bộ phim là quay ở Colombia, cùng với nhiệt huyết của Cruise và đạo diễn Doug Liman muốn quay những cảnh trên không kỳ vĩ, thêm vào hàng giờ liền quay phim mỗi ngày và hàng ngày liền quay phim so với lịch trình".

Nguyên đơn cho rằng, các công ty sản xuất đã phớt lờ quy trình an toàn trước khi bay để tiết kiệm tiền và thời gian: "Sai sót trong việc lên kế hoạch, phối hợp và an toàn bay, điều vốn thuộc trách nhiệm của bị đơn, đã dẫn đến việc phi công không được đủ tiêu chuẩn và không được chuẩn bị đã phải phục vụ trong một chuyến bay nguy hiểm trên một chiếc phi cơ cổ, trong môi trường núi non không quen thuộc giữa thời tiết xấu".

Mặc dù Tom Cruise và đạo diễn Liman không bị nêu tên là "bị đơn" nhưng gia đình hai phi công cho rằng, họ đã lơ là trong việc cho phép chuyến bay diễn ra dưới tình trạng như vậy.

Tom Cruise trên trường quay "American Made".

Hiện hãng Universal Pictures và Tom Cruise chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vụ kiện này.

Bộ phim hành động American Made (Lách luật kiểu Mỹ) mà Tom Cruise là diễn viên chính đã phát hành tại một số nước, trong đó có Việt Nam, từ tháng 8/2017. Đến cuối tháng 9, phim mới được công chiếu tại Bắc Mỹ.