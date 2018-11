Tổ ấm của Miley Cyrus và Liam Hemsworth bị lửa tàn phá

Sau 3 ngày sơ tán, Liam quay lại biệt thự ở Malibu hôm 12/11 và chứng kiến cảnh tượng đổ nát.

Liam (áo trắng) và anh trai (lái xe) trở về Malibu sau vụ cháy.

Sáng thứ 2 (12/11), khi vụ cháy rừng lan khắp nam California đã được khống chế, Liam Hemsworth quay lại ngôi nhà của anh và Miley Cyrus ở thành phố biển Malibu. Tài tử đi cùng anh trai là nam diễn viên Australia, Luke Hemsworth. Cả hai đeo khẩu trang và mặt nạ để tránh khí độc trong vùng bị cháy.

Trong bức ảnh TMZ đăng tải, Liam đi bộ vào trong khu biệt thự để xem xét mức độ thiệt hại sau vụ hỏa hoạn. Cây cầu dẫn vào nhà anh và Miley đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Liam thăm lại ngôi nhà bị tàn phá và cây cầu dẫn vào nhà đã bị thiêu rụi (ảnh phải).

Chỉ vài giờ trước đó, Miley Cyrus chia sẻ trên Twitter, cô đang rất suy sụp khi cùng chung cảnh ngộ mất nhà với hàng nghìn người dân khác. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cảm thấy may mắn vì cô và Liam cùng các vật nuôi đều sơ tán kịp: "Những con vật của tôi và tình yêu của đời tôi đều an toàn, đó là tất cả với tôi lúc này. Ngôi nhà của tôi không còn trụ vững nhưng những kỷ niệm chia sẻ cùng gia đình và bạn bè sẽ còn mãi. Sau tất cả, tôi rất may mắn vì đã rời đi".

Biệt thự của Miley Cyrus trước khi bị cháy.

Vụ cháy rừng ở California đã khiến 42 người chết và hàng nghìn ngôi nhà bị thiêu rụi. Nhiều biệt thự của các sao Hollywood đã bị tàn phá hoàn toàn như nhà của tài tử Gerard Butler, ca sĩ Robin Thicke, ngôi sao truyền hình thực tế Camille Grammer, đạo diễn Doctor Strange Scott Derrickson... Hàng trăm nghệ sĩ phải sơ tán khỏi nhà để đảm bảo an toàn tính mạng như Lady Gaga, Kim Kardashian West, Will Smith, Martin Sheen...