Tình trường lừng lẫy của tài tử sát gái Colin Farrell

Sau khi chia tay Amelia Warner, Colin cặp với nhà văn Emma Forrest gần một năm. Amelia từng tiết lộ về mối tình này trong cuốn hồi ký Your Voice in My Head của cô. Nữ văn sĩ còn kể rằng, cô và Colin đã dự định có con với nhau. Tuy nhiên, mối tình của họ đã sớm kết thúc.