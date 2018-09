Tình tay ba có kết thúc bất ngờ của hai giai nhân Hollywood

Debbie Reynolds từng choáng váng khi bị cô bạn thân Elizabeth Taylor cướp chồng.

Trước khi thành tình địch, họ từng là đôi bạn thân hiếm có ở Hollywood

Debbie Reynolds và Elizabeth Taylor quen nhau từ thời tuổi teen khi cùng theo học một lớp diễn xuất. "Tôi vào học khi 17 tuổi và gặp Liz (tên viết tắt của Elizabeth Taylor), lúc đó cô ấy đã là một ngôi sao" - Debbie hồi tưởng trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí People - "Chúng tôi đến trường cùng nhau khi cô ấy không bận đóng phim. Tôi chỉ là người mới nên hai chúng tôi khác nhau về cách sống. Tuy vậy chúng tôi lại rất thân thiết".

Debbie Reynolds và Elizabeth Taylor - hai biểu tượng nhan sắc thời trẻ.

Hai cô gái xinh đẹp tiếp tục duy trì tình bạn sau khi học xong. Lúc họ kết hôn, điều trùng hợp ngẫu nhiên là hai người chồng của họ cũng là đôi bạn thân thiết. Debbie Reynolds lên xe hoa với ngôi sao Eddie Fisher - chàng ca sĩ hào hoa được ví như "người tình của nước Mỹ" thập niên 1950. Cặp đôi có với nhau hai trái ngọt tình yêu là Carrie và Todd Fisher. Hai năm sau, cô bạn Elizabeth Taylor kết hôn với nhà sản xuất phim Mike Todd. Vợ chồng Debbie làm phù dâu phù rể trong đám cưới của Elizabeth. Từ đó, 4 người họ trở thành hai cặp đôi nổi tiếng nhất Hollywood, luôn khăng khít bên nhau.

Vợ chồng Elizabeth (bên trái) và vợ chồng Debbie thường xuyên sánh đôi đi chơi.

Nhưng bi kịch xảy đến khi chồng của Elizabeth Taylor chết trong tai nạn máy bay vào năm 1958. Người đẹp mắt tím cùng quẫn, tuyệt vọng trong nỗi đau mất chồng và tổ ấm của Debbie Reynolds cũng bắt đầu lung lay từ đây.

Quá tin tưởng chồng và bạn thân, Debbie Reynolds mất tất cả trong phút chốc

Thương Liz Taylor cô đơn và đau khổ, cô bạn Debbie (vừa sinh con nhỏ) đã nhờ chồng đến an ủi, chăm sóc Liz. "Anh ấy đến cùng với lời hỏi thăm của tôi. 4 chúng tôi từng rất thân thiết, vậy nên tôi chắc Eddie có thể động viên cô ấy", Debbie kể.

Nhưng thời gian sau đó, Debbie bàng hoàng phát hiện ra chồng đã lén lút đến với Elizabeth rất nhiều lần mà cô không hề hay biết. Trong một đêm cô quạnh khi chồng đang đi tour biểu diễn, Debbie gọi điện cho cô bạn Elizabeth để tán gẫu. Không ngờ, người nghe máy chính là chồng cô. "Đột nhiên, tất cả mọi thứ bỗng ăn khớp. Tôi nghe thấy giọng cô ấy hỏi ai đang gọi đến. Chắc chắn họ đã lên giường với nhau. Tôi hét lên: Hết rồi, hãy cho tôi nói chuyện với Elizabeth", nữ diễn viên kể lại kỷ niệm đêm cay đắng. Ngay lúc đó, Eddie vội vã chạy về nhà và giải thích ngắn ngọn: "Anh xin lỗi. Elizabeth và anh yêu nhau. Anh muốn ly hôn".

Elizabeth (bên trái) quyến rũ đến mức Eddie Fisher bỏ vợ (bên phải) để làm người chồng thứ 4 của huyền thoại mắt tím.

Debbie thú nhận, ngày đó cô vô cùng "ngây thơ và ngốc nghếch" nhưng nữ diễn viên cũng công nhận một sự thật phũ phàng rằng, Elizabeth Taylor quá quyến rũ và chồng cô không thể nào vượt qua khỏi "ải mỹ nhân". "Tôi không có cơ hội để đấu lại cô ấy" - Debbie kể lại trong cuộc phỏng vấn sau này - "Tôi cũng chỉ như Jennifer Aniston khi Brad Pitt gặp tiếng sét ái tình với Angelina Jolie. Nếu Angelina đã muốn ai đó, cô ấy sẽ đạt được thôi. Những người phụ nữ ấy rất có sức mạnh. Làm sao tôi có cơ hội chiến thắng Elizabeth, một người phụ nữ đầy những kinh nghiệm tuyệt vời trong khi tôi không hề có?"

Quá đau khổ nhưng Debbie đã nhanh chóng buông bỏ để chồng tự do chạy theo tiếng gọi con tim. Cô lý giải: "Bạn không thể níu kéo một người đàn ông, bạn không thể bắt anh ấy làm điều anh ấy không muốn. Anh ấy đã muốn Liz và muốn trở thành người yêu của cô ấy. Thế nên anh ấy ra đi và làm điều mình muốn. Anh ấy là một người đàn ông ích kỷ và Liz chỉ trao cho Eddie điều anh ấy muốn".

Sau khi ly hôn, Debbie một mình nuôi hai con thơ chỉ mới 1 - 2 tuổi: "Anh ấy chưa bao giờ gửi đồng nào cho tôi nuôi con. Tôi đã cảm thấy thực sự ghê sợ". Còn Elizabeth Taylor lúc ấy bị tình yêu che mắt, không một chút ăn năn với hành động "giật chồng" bạn thân. Liz tự đắc trong một cuộc phỏng vấn hồi đó: "Bạn không thể phá vỡ một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi đã không lấy bất kỳ thứ gì của Debbie Reynolds bởi cô ấy chưa bao giờ thực sự có nó".

Elizabeth và Eddie khi kết hôn.

Bỏ mặc bạn thân và người vợ buồn khổ, Elizabeth Taylor và Eddie Fisher tổ chức lễ cưới lãng mạn ở Las Vegas vào năm 1959. Tuy nhiên chỉ 5 năm sau, cuộc hôn nhân này đổ vỡ. Elizabeth đã bỏ Eddie Fisher để đi theo người đàn ông khác. Cô say nắng tài tử Richard Burton khi đóng cùng trong bộ phim Cleopatra (năm 1963).

Trong khi đó, Debbie Reynolds không thể ôm mãi nỗi sầu bị bội bạc. Cô tái hôn với Harry Karl - ông chủ giàu có của chuỗi cửa hàng giày ở New York.

Bỏ mối hận cũ, hai mỹ nhân nối lại tình bạn thân

Cuộc gặp tình cờ trên tàu vào cuối thập niên 1960 đã giúp Debbie Reynolds và Elizabeth Taylor hàn gắn với nhau. Khi ấy, Liz đã kết hôn với Richard Burton còn Debbie đang chung sống hạnh phúc với người chồng thứ hai.

Debbie kể lại lần gặp gỡ định mệnh trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2011: "Tôi lên tàu cùng với anh Harry. Có rất nhiều hành lý chuyển lên tàu và tôi đã buột miệng hỏi: Lạy Chúa, ai có số hành lý khổng lồ đến vậy? Họ liền nói: Ồ, đó là của bà Elizabeth Taylor. Tôi đã suýt thay đổi ý định và không lên tàu".

Nhưng rồi bằng sự vị tha bất ngờ, Debbie đã can đảm bước lên con tàu đó và làm điều trái tim cô mách bảo: "Tôi đã gửi một tờ giấy cho Elizabeth ghi: Hãy gạt bỏ mọi chuyện cũ và tận hưởng niềm vui trên chuyến tàu này. Chúng ta đi ăn tối và trò chuyện cùng nhau nhé. Vậy là chúng tôi ăn cùng nhau và buổi tối đó trở thành một vụ náo động vì rất nhiều các tay săn ảnh đã núp sau đám cây để chụp hình chúng tôi".

Debbie (bên trái) đã chủ động hàn gắn với Elizabeth Taylor.

Từ hôm ấy, hai nữ minh tinh nối lại liên lạc và thân thiết như xưa. Sau này, họ còn đóng cùng trong bộ phim truyền hình mang tên These Old Broads, do chính con gái của Debbie viết kịch bản. "Đó là kỷ niệm rất vui. Chúng tôi giống như những cô gái hội ngộ trong một buổi họp lớp trung học", Debbie tâm sự.

Trong cuốn hồi ký, Debbie kể rằng Elizabeth luôn dằn vặt vì chuyện cướp chồng: "Liz thường bảo: Mình cảm thấy thật khủng khiếp mỗi khi nghĩ lại chuyện đã làm bạn và các con bạn tổn thương như thế nào. Tôi đã nói với Liz: Chuyện đó đã là quá khứ. Bạn và mình đã làm lành từ nhiều năm nay rồi".

Họ giữ tình bạn khăng khít cho đến tận cuối đời. Trước khi vĩnh biệt cõi đời năm 2011, Elizabeth viết di chúc để lại hầu hết trang sức của cô cho Debbie. Còn Debbie cũng thường tới động viên, tâm sự với Elizabeth trong những ngày "nữ hoàng Cleopatra" bệnh nặng nằm viện.

Debbie và con gái tới dự tiệc sinh nhật của Elizabeth năm 2007.

Khi Elizabeth mất, Debbie đã dành những lời có cánh cho người bạn thân của mình: "Không ai có thể sánh với vẻ đẹp và sự quyến rũ của Elizabeth. Phụ nữ thích cô ấy và đàn ông ngưỡng mộ cô ấy. Tình yêu của cô ấy dành cho các con là vĩnh cửu. Cô ấy thực sự là biểu tượng của một ngôi sao. Huyền thoại về cô ấy sẽ còn lại mãi mãi".

Con gái của Debbie - nữ diễn viên kiêm đạo diễn Carrie Fisher - cũng ngợi ca "người mẹ kế" đặc biệt của mình: "Nếu bố tôi ly dị mẹ tôi vì một người phụ nữ nào đó - tôi rất biết ơn vì đó là Elizabeth. Cô ấy là một phụ nữ vô cùng đặc biệt, người đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhất. Cô ấy sẽ được nhớ mãi và chưa bao giờ bị lãng quên".

Carrie Fisher đã viết cuốn hồi ký Postcards from the Edge kể lại chuyện tình tay ba nổi tiếng của bố mẹ và Elizabeth Taylor. Cuốn sách được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh do Meryl Streep và Shirley MacLaine thủ vai chính.

Khi Carrie Fisher và mẹ, Debbie Reynolds, cùng qua đời vào đầu tuần này, câu chuyện tình ái ồn ào ngày ấy được nhắc lại như một sự ngợi ca lòng vị tha và nhân hậu của nữ minh tinh Debbie.

Hoài Vũ