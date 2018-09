Tình sử lừng lẫy của Cameron Diaz

Cuộc tình đầu tiên của Cameron Diaz khi cô đã bước vào showbiz là với nam diễn viên Matt Dillon. Cặp đôi vô tình gặp gỡ và say nắng khi tới tiểu bang Minnesota để quay phim của mỗi người vào năm 1995. Trong thời gian hẹn hò, Cameron và Matt đóng cặp với nhau trong bộ phim "There’s Something About Mary". 3 năm sau, hai người chia tay. Sau này, Matt Dillon tâm sự rằng anh đã yêu Cameron rất sâu đậm: "Tôi đã yêu, đó là thứ cảm xúc rất mãnh liệt. Cameron là nguồn cảm hứng đối với tôi. Tôi đã không có mối quan hệ nào sâu sắc như thế nữa".