Tình ái và sự nghiệp thuở 20 của các tài tử Hollywood

Will Smith thời trai trẻ lại là một ca sĩ hip-hop. Anh và cậu bạn thời thơ ấu lập ban nhạc tên là DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Nhóm nhạc của anh khá thành công và thậm chí đã giành giải Grammy vào năm 1998. Năm 24 tuổi, Will mới có vai diễn đầu tiên ở Hollywood. Về hồ sơ tình ái, tuổi 20 của Will Smith vẫn là một chàng trai cô đơn.