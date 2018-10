Timothee Chalamet đóng phần 2 phim đồng tính 'Call Me By Your Name'

Timothee Chalamet xác nhận anh và bạn diễn Armie Hammer chắc chắn trở lại với phần tiếp theo của cuốn phim rất được yêu thích năm ngoái.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Time, Timothee Chalamet hé lộ anh và Armie Hammer đang cùng nhau nghiên cứu kịch bản và tập luyện cho vai diễn trong phần 2 của Call Me By Your Name. Nam diễn viên 23 tuổi hào hứng khoe: "Tôi không thấy có lý do nào để phần 2 không ra mắt. Nhà văn André Aciman (tác giả nguyên tác văn học) rất ủng hộ chúng tôi. Tôi biết đạo diễn Luca Guadagnino rất nóng lòng thực hiện phim. 1000% khả năng tôi và Armie sẽ tham gia".

Call Me By Your Name Trailer phim Call Me By Your Name phần 1

Thông tin về Call Me By Your Name 2 vốn xuất hiện từ tháng 3 năm nay. Đạo diễn Luca Guadagnino khi đó cho hay anh đang thảo luận với tác giả André Aciman về việc chuyển thể nửa cuối cuốn sách lên màn ảnh. Anh nói: "Câu chuyện xảy ra khoảng 5 - 6 năm sau phần 1. Đó là một cuốn phim mới với nhiều điều mới lạ và khán giả có cơ hội nhìn ngắm nhiều bối cảnh tại vùng bờ đông nước Mỹ. Họ sẽ đi vòng quanh thế giới".

Hai nam chính Armie trong vai Oliver (trái) và Timothee vai Elio.

Call Me By Your Name chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể câu chuyện tình yêu đồng tính lãng mạn và nhiều day dứt. Oliver (Armie Hammer) là một nghiên cứu sinh người Mỹ, đến nghỉ hè tại nhà một giáo sư người Italy vào năm 1983. Tại đây, anh kết bạn với con trai của giáo sư là Elio (Timothee Chalamet) - một học sinh trung học. Giữa hai người nảy sinh một mối tình dang dở.

Phim được đánh giá cao tại các LHP lớn và gây tiếng vang khi ra mắt. Bộ phim giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc cùng đề cử Phim xuất sắc, Nhạc phim hay nhất và Nam chính xuất sắc cho Timothee Chalamet tại Oscar 2017, ngoài ra nhận nhiều giải thưởng, đề cử tại các sự kiện điện ảnh khác.

Timothee Chalamet (trái) và Armie Hammer trong một cảnh tình tứ của Call Me By Your Name.

Timothee Chalamet bắt đầu đóng phim từ khi 13 tuổi, từng được biết đến với vai thời niên thiếu của nhân vật do Casey Affleck đóng trong Interstellar. Call Me By Your Name đưa tên tuổi của anh vụt sáng, trở thành chàng thơ điện ảnh với nét đẹp dịu dàng. Armie Hammer - người đóng vai Oliver trong phim 32 tuổi, đóng phim đã nhiều năm nhưng phải đợi tới Call Me By Your Name mới có bước đột phá mới trong sự nghiệp.

Phong Kiều