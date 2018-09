Tim Burton tình tứ bên vợ phớt lờ tin đồn ngoại tình

Đạo diễn 'Alice In Wonderland' và nữ diễn viên Helena Bonham Carter tay trong tay tới sự kiện, vài ngày sau khi Tim lộ ảnh hôn cô gái lạ.

Tim Burton và Helena rạng rỡ tới sự kiện cùng nhau. Cặp đôi ton sur ton trang phục màu đen trong khi Helena vẫn trang điểm theo phong cách Gotic quen thuộc.

Cặp đôi sánh bước bên nhau tới buổi biểu diễn tại nhà hát Royal Albert Hall ở London tối 7/10. Họ là khách mời trong buổi hòa nhạc của Danny Elfman, nơi ca sĩ này trình diễn những ca khúc trong phim The Nightmare Before Christmas do Tim Burton viết kịch bản và đạo diễn. Vị đạo diễn tài năng và bạn đời tay nắm chặt tay tình tứ như khẳng định rằng chuyện tình cảm của hai người vẫn rất mặn nồng.

Đây là lần đầu tiên Tim Burton và nữ diễn viên Helena Bonham Carter xuất hiện sau khi có thông tin Tim lừa dối bạn đời, lăng nhăng với một cô gái trẻ. Tờ New York Post gần đây đăng bức ảnh vị đạo diễn 55 tuổi đi xem phim với một người đẹp tóc vàng sau đó bí mật hôn nhau ở một góc tối.

Bức ảnh được cho là Tim đang bí mật ôm hôn cô gái trẻ.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, Helena đã lên tiếng phủ nhận chuyện Tim ngoại tình. Đại diện của nữ diễn viên Dark Shadows nói rằng, bức ảnh này là "vô căn cứ" vì lúc đó Tim Burton đang đi cùng một nhóm bạn, đồng nghiệp và các thành viên trong gia đình.

Đạo diễn Tim Burton và Helena chưa từng làm đám cưới nhưng đã chung sống 12 năm nay và có 2 người con. Suốt những năm tháng ở bên nhau, hai người rất gắn bó, chung thủy và coi nhau là tri kỷ.

Tim Burton và Helena gắn bó bên nhau cả ngoài đời lẫn trong phim ảnh.

Hoài Vũ