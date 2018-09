Tiết lộ hình ảnh mới nhất trong phim của Jolie-Pitt

Cảnh Angelina tựa vào vai Brad Pitt khóc lóc trong tác phẩm điện ảnh 'By the Sea' vừa được hé lộ hôm 7/5.

Hôm qua, tờ Deadline của Mỹ đưa tin, hãng Universal Pictures đã chính thức ấn định ngày ra rạp cho bộ phim By the Sea do Angelina Jolie biên kịch, đạo diễn, đồng thời đóng chính. Theo đó, tác phẩm điện ảnh đình đám sẽ khởi chiếu từ ngày 13/11 năm nay. Hình ảnh mới nhất trong phim cũng được hé lộ với khán giả. Trong hình, Angelina đầu tóc rối bù đang tựa đầu vào Brad Pitt khóc. Nhân vật của hai người có cuộc sống hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Cặp đôi trong một cảnh quay của phim.

Bộ phim By the Sea lấy bối cảnh ở Pháp vào giữa những năm 70 của thế kỷ trước. Jolie vào vai Vanessa, một vũ công giải nghệ và Brad Pitt đóng vai người chồng của cô - Roland, một nhà văn người Mỹ. Mặc dù chu du khắp nơi cùng nhau nhưng sự xa cách giữa họ ngày càng lớn dần lên. Cho đến một ngày, họ tới thị trấn ven biển và bị cuốn hút bởi cuộc sống vừa bình lặng vừa sống động của cư dân nơi đây. Cùng chia sẻ câu chuyện cuộc đời của những cư dân biển, những mảnh đời vui có buồn có, cặp vợ chồng nghệ sĩ đã dần thay đổi cách nhìn về nhau. Họ nhận ra sự rạn nứt trong mối quan hệ của bản thân và tìm lại được chính mình.

Sau Mr & Mrs. Smith năm 2005, cặp đôi vàng của Hollywood mới lại kết hợp cùng nhau trên màn ảnh rộng. By the Sea được quay từ tháng 8 năm ngoái tại đảo quốc Malta, ngay sau khi Angelina tổ chức đám cưới với Brad. Nữ diễn viên 39 tuổi từng chia sẻ, thời điểm thích hợp nhất để quay bộ phim này là vào tuần trăng mật của mình. Bà mẹ 6 con cũng khẳng định đây là bộ phim khó và chẳng dễ gì với hai vợ chồng cô nhưng việc thử thách lẫn nhau đã làm cho công việc trở nên thú vị hơn.

Jolie-Pitt cùng đoàn làm phim trên đảo quốc Malta.

Ngôi sao Tom Raider lấn sân sang sự nghiệp đạo diễn từ năm 2011 với tác phẩm đầu tay In the Land of Blood and Honey. Cô từng bộc bạch: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi là một diễn viên. Tôi chưa bao giờ thích việc đứng trước ống kính máy quay. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm đạo diễn nhưng hi vọng rằng, tôi có thể bắt đầu công việc này bởi nó giúp tôi cảm thấy hạnh phúc hơn”. By the Sea là bộ phim thứ ba Jolie làm đạo diễn và là phim thứ hai cô cộng tác với chồng.

Trần Quỳnh