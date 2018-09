Thu nhập của Miley Cyrus gấp 35 lần người yêu cũ

Năm 2013, nữ ca sĩ kiếm được gần 77 triệu USD trong khi Liam Hemsworth chỉ bỏ túi gần 2 triệu USD.

Miley Cyrus đã có một năm thắng lợi về sự nghiệp ca hát mặc dù tan vỡ tình yêu.

Theo thống kê của tạp chí Parade, Miley Cyrus có thu nhập khủng nhất so với các ca sĩ trẻ trong năm qua. Ngôi sao 21 tuổi có doanh thu lớn từ các single hit như We Can't Stop, Wrecking Ball, Adore You... Đặc biệt sau màn trình diễn gây sốc của Miley tại MTV's Video Music Awards, lượng dowload bài Wrecking Ball tăng lên chóng mặt. Tổng thu nhập các khoản của cô lên tới 76,5 triệu USD (hơn 1.600 tỷ đồng). Miley thực sự đã có một năm đen tình đỏ sự nghiệp.

Liam đang trở thành tài tử hot ở Hollywood nhưng mức cát-xê của ngôi sao Australia này vẫn chưa cao.

Trong khi đó, hôn thê cũ của cô, nam diễn viên Liam Hemsworth chỉ kiếm được 1,75 triệu USD - một con số quá nhỏ bé so với thu nhập Miley. Tiền lương chủ yếu của Liam là từ cát-xê phim Hunger Games 2.

Tạp chí Parade cũng tiết lộ mức lương đáng ngưỡng mộ của nhiều ngôi sao khác. Trong lĩnh vực ca nhạc, các ca sĩ kiếm được nhiều nhất là Justin Timberlake (63 triệu USD), Beyonce (57 triệu USD), Bruno Mars (38 triệu USD)... Với ngành điện ảnh, cát-xê của các minh tinh cũng rất cao như Sandra Bullock (63 triệu USD), Chris Hemsworth (58 triệu USD), Daniel Radcliffe (17 triệu USD), Matthew McConaughey, (19 triệu USD).

Anh trai của Liam, Chris Hemsworth, lại giàu to với vai diễn siêu anh hùng Thor.

Nhà văn giàu nhất trong năm qua là E.L. James - tác giả của bộ tiểu thuyết tình ái ăn khách 50 sắc thái xuất bản từ năm 2012. Nữ văn sĩ Anh kiếm được 51,7 triệu USD, trong đó có 5 triệu USD tiền bản quyền chuyển thể tiểu thuyết thành phim.

Hoài Vũ