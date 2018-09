Thời trẻ vạn người mê của biểu tượng gợi cảm Joan Collins

Nữ minh tinh đã cống hiến hơn 50 năm cho sự nghiệp phim ảnh và đến nay tuy đã ở tuổi U90 nhưng vẫn miệt mài đóng phim. Trong ảnh là Joan Collins trên thảm đỏ lễ ra mắt bộ phim "The Time of Their Lives" năm ngoái.