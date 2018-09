Thành viên One Direction suy sụp khi chia tay bạn gái

Nam ca sĩ 22 tuổi Liam Payne tâm sự về nỗi buồn tan vỡ mối tình đẹp kéo dài hơn 2 năm.

Liam và cô bạn gái 21 tuổi, Sophia Smith.

Liam Payne hẹn hò cô nữ sinh gợi cảm Sophia Smith từ đầu năm 2013 và họ đã có rất nhiều kỷ niệm lãng mạn bên nhau. Tuy nhiên cả hai quyết định chia đôi ngả đường vào tuần trước. Chia sẻ trên tạp chí The Sun hôm 1/10, Liam lần đầu xác nhận chuyện tình cảm tan vỡ. "Tôi vô cùng suy sụp khi phải chia tay Sophia", nam ca sĩ thổ lộ.

Giọng ca nhóm One Direction cũng tiết lộ phần nào nguyên nhân khiến anh và Sophia Smith chấm dứt mối quan hệ: "Việc đi tour suốt năm và ở xa cô ấy thực sự là rất khó khăn. Chúng tôi có quá nhiều thời gian xa cách". Liam Payne chia sẻ, đây hoàn toàn không phải là điều "trái tim muốn làm" nhưng anh phải lựa chọn giải pháp chia tay vì muốn tốt cho bạn gái.

Liam Payne trong buổi trình diễn tối 30/10.

Đầu tháng 10, Liam từng phải hủy một concert ở Belfast, Ireland với lý do bị ốm. Tuy nhiên các nguồn tin cho biết, nam ca sĩ thực sự đã suy sụp vì tình cảm trục trặc đến mức không thể lên sân khấu trình diễn.

Những ngày tới, Liam sẽ có thời gian dài cô đơn, rảnh rỗi khi anh chia tay người yêu và cũng tạm thời chia tay các thành viên nhóm One Direction. Chuyến lưu diễn On The Road Again của nhóm vừa kết thúc và 4 chàng trai sẽ nghỉ ngơi một năm (hoặc có thể nhiều hơn thế) trước khi tái hợp để thực hiện dự án mới.

4 chàng trai One Direction trong đêm diễn cuối cùng trước khi chia tay.

Liam chia sẻ: 'Lúc này đây tôi chỉ đang mong được ở một mình để xác định lại tôi là ai và tôi muốn điều gì". Nói về dự định hoạt động solo trong năm tới, Liam cho biết anh sẽ viết nhạc cho các ngôi sao nhạc pop và nhóm nhạc khác. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng hy vọng sẽ kết hợp với Louis của One Direction để thu âm ca khúc mới.

Hoài Vũ