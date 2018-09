Thành viên nhóm One Direction đính hôn ở tuổi 20

Chàng ca sĩ điển trai Zayn Malik vừa cầu hôn cô bạn gái Perrie Edwards, giọng ca của nhóm nhạc nữ Little Mix.

Hôn thê của Zayn Malik đeo nhẫn đính hôn khi tới lễ ra mắt phim "This Is Us".

Vào tối 20/8, bạn gái của Zayn Malik tới dự lễ ra mắt phim This Is Us cùng anh và gây chú ý với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay. Tin đồn cặp đôi đã đính hôn bắt đầu bùng phát nhanh chóng. Ngay sáng hôm sau, đại diện của ban nhạc One Direction đã xác nhận tin vui này với tờ E! News.

Mẹ của Perrie Edwards, bà Debbie Duffy, cũng vui mừng chia sẻ trên chương trình radio: "Đó là sự thật. Bọn trẻ đã đính hôn vào chủ nhật (18/8). Tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì Zayn là một anh chàng đẹp trai và Perrie thì yêu nó say đắm. Bọn trẻ rất xứng đôi. Hai đứa cũng rất hợp nhau và thấu hiểu nhau, bởi vậy thật vui khi chúng đính ước!".

Bà Debbie cũng tiết lộ chuyện Zayn đã hỏi cưới con mình: "Thằng bé đã cầu hôn theo kiểu truyền thống, xin phép tôi sau đó hỏi ý kiến bố mẹ nó. Khi đó, tôi hơi ngạc nhiên và thấy thằng bé thật dễ thương". Mẹ Perrie không nghĩ Zayn cầu hôn sớm đến thế vì đôi trẻ chỉ mới 20 tuổi. Tuy nhiên bà tin rằng các con sẽ hạnh phúc bên nhau và kết hôn vào một ngày nào đó.

Zyan và Perrie là một cặp ca sĩ đẹp đôi của showbiz Anh.

Perrie Edwards là thành viên của nhóm 4 cô gái xinh đẹp Little Mix - nhóm nhạc được thành lập từ sau chương trình X Factor 2010 cũng giống như nhóm One Direction của Zayn Malik. Nữ ca sĩ và Zayn hẹn hò từ cuối năm 2011 nhưng đến tháng 4/2012 mới công khai chuyện tình cảm.

Thông tin Zayn đính hôn làm tan nát nhiều con tim fan nữ. Một fan đau khổ viết trên Twitter: "Nếu bây giờ Zayn hát 'hãy để anh yêu em' với Perrie trong ngày cưới của hai người, tôi sẽ suy sụp và chết mất". Một fan khác ngậm ngùi chia sẻ: "Perrie, xin hãy chăm sóc chu đáo cho Zayn của chúng tôi. Chị đã có cả thế giới của tôi trong vòng tay mình".

Nhiều người hâm mộ rất sốc khi nam ca sĩ thần tượng đính hôn sớm đến vậy và viết những dòng bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, đông đảo fan của hai nhóm nhạc đã gửi lời chúc phúc cho cặp sao đẹp đôi của showbiz Anh.

Hoài Vũ