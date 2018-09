Thần tượng âm nhạc Mỹ bị cướp chĩa súng vào đầu

Nam ca sĩ Scotty McCreery kinh hoàng kể lại cái đêm anh bị nhóm cướp đột nhập vào phòng và chĩa súng vào đầu anh.

Ca sĩ Scotty McCreery.

Scotty McCreery và người bạn cùng phòng vừa trở thành nạn nhân của vụ cướp có vũ trang vào đầu tháng 5 tại căn hộ đi thuê của anh ở gần ký túc xá Đại học North Carolina, Raleigh. Thần tượng âm nhạc Mỹ 2011 kể trên talkshow On Air with Ryan Seacrest: "Lúc đó là khoảng 1h30 sáng, chúng tôi đang xem phim trên TV. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa".

Scotty vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại: "Khi họ gõ cửa lần đầu, chúng tôi đã không mở. Một lúc sau lại có tiếng gõ khác. Bạn tôi nghĩ rằng đó có thể là một người hàng xóm. Qua lỗ cửa, chúng tôi nhìn thấy một người không mặt nạ, không súng, găng tay và chẳng có gì đáng nghi cả. Tuy nhiên ngay khi cửa mở, 4 người ập vào với súng lăm lăm trên tay".

"Tôi đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể sắp xảy ra. Tôi nằm trên đất và bị một người đàn ông chĩa súng vào đầu. Tôi đã nằm đó, nhìn chằm chằm vào họng của một khẩu súng lục".

Rất may, những tên cướp đã không gây thương tích với Scotty McCreery và cậu bạn. Tuy vậy, chúng đã lấy đi những vật dụng giá trị như ví, tiền mặt và các đồ điện tử của hai người.

Scotty McCreery khi giành chiến thắng Idol mùa thứ 10.

Scotty McCreery, sinh năm 1993, từng giành giải quán quân Idol năm 2011 khi mới 17 tuổi. Scotty gây ấn tượng mạnh với chất giọng đồng quê sâu lắng. Sau khi đăng quang, chàng trai trẻ phát hành album đầu tay Clear as Day vào cuối năm 2011 và được chứng nhận đĩa bạch kim tại Mỹ. Cuối năm ngoái, Scotty ra mắt album thứ ba mang tên See You Tonight trong đó ca khúc chủ đề từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng Hot Country Songs của Billboard. Scotty hiện là sinh viên của trường North Carolina State University.

Hoài Vũ