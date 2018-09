Thảm họa dao kéo Mỹ gây sốc với đôi môi căng phồng

Hôm 4/6, ngôi sao chuyển giới Mỹ Amanda Lepore thu hút sự chý của nhiều người khi xuất hiện tại một sự kiện mang tên "Turn It Up For Change" đồng thời dự buổi ra mắt MV "I Still Love You" của nữ ca sĩ Jennifer Hudson tại khách sạn W ở New York, Mỹ.