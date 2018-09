Taylor xúc động hát về tình yêu mong manh với Harry Styles

Nữ ca sĩ chia sẻ, mối tình lãng mạn mà chóng vánh ấy đã gợi cảm hứng cho cô sáng tác ca khúc 'Out of the Woods'.

Mừng sinh nhật 1 năm album 1989 phát hành thành công rực rỡ, ngày 27/10, Taylor Swift đã gửi tặng người hâm mộ video cô thể hiện ca khúc Out of the Woods bên cây đàn piano. Trong video được quay vào tháng 9 tại bảo tàng Grammy, trước khi trình diễn, công chúa nhạc đồng quê thổ lộ đôi dòng cảm xúc về ca khúc này. Lần đầu tiên Taylor thú nhận, Out of the Woods (Thoát khỏi những nỗi mông lung) là bài hát viết về một người tình cũ. Người ấy không ai khác ngoài ca sĩ Harry Styles của nhóm One Direction - chàng trai mà Taylor đã hẹn hò chóng vánh vào mùa thu đông 2013.

Taylor biểu diễn ca khúc "Out of the Woods" tại nhà hát trong bảo tàng Grammy.

Cô tâm sự: "Cảm xúc đầu tiên của tôi về mối quan hệ này là nỗi lo lắng, bởi tôi cảm thấy nó rất mong manh. Nó vô cùng chênh vênh. Tôi luôn tự hỏi, con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu? Điều gì tiếp theo có thể cản trở mối quan hệ này? Chúng tôi sẽ kéo dài được bao lâu trước khi mọi chuyện trở thành một mớ rối bời khủng khiếp và chúng tôi chia tay?".

Tuy nhiên, dù tình yêu với hoàng tử nhạc pop nước Anh khiến Taylor luôn cảm thấy âu lo và không bền vững như cô chờ đợi, nữ ca sĩ vẫn khẳng định rằng quãng thời gian ấy thực sự tuyệt vời và có ý nghĩa.

Taylor và Harry Styles hẹn hò chóng vánh từ tháng 11/2013 đến tháng 1/2014.

Taylor sau đó đã trình diễn acoustic ca khúc Out of the Woods với cảm xúc dâng trào, đặc biệt khi cô thể hiện điệp khúc "Are we out of the Woods yet? (Chúng ta đã thoát ra khỏi những nỗi mông lung chưa?) cùng những ca từ gợi lại kỷ niệm một thời hẹn hò lãng mạn của hai người: Tháng mười hai năm ngoái, chúng ta chia tay rồi yêu lại từ đầu/ Chiếc vòng của anh vẫn đeo trên cổ em/ Đêm hôm đó chúng ta không thể quên/ Khi cả hai quyết định rời hết đồ đạc để cùng khiêu vũ... (Xem video)

Hoài Vũ