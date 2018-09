Taylor Swift trở thành nữ hoàng tại giải AMAs

Danh sách những người chiến thắng American Music Awards 2013: Nghệ sĩ của năm: Taylor Swift Nghệ sĩ mới của năm: Ariana Grande Single của năm: Florida Georgia Line Featuring Nelly - "Cruise" Nam ca sĩ được yêu thích nhất hạng mục Pop/Rock: Justin Timberlake Nữ ca sĩ được yêu thích nhất hạng mục Pop/Rock: Taylor Swift Nhóm nhạc được yêu thích nhất hạng mục Pop/Rock: One Direction Album được yêu thích nhất hạng mục Pop/Rock: One Direction: "Take Me Home" Nam ca sĩ được yêu thích nhất hạng mục đồng quê: Luke Bryan Nữ ca sĩ được yêu thích nhất hạng mục đồng quê: Taylor Swift Nhóm nhạc được yêu thích nhất hạng mục đồng quê: Lady Antebellum Album được yêu thích nhất hạng mục đồng quê: Taylor Swift - "Red" Nghệ sỹĩ được yêu thích nhất hạng mục Rap/Hip-Hop: Macklemore & Ryan Lewis Album được yêu thích nhất hạng mục Rap/Hip-Hop: Macklemore & Ryan Lewis - "The Heist" Nam ca sĩ được yêu thích nhất hạng mục Soul/R&B: Justin Timberlake Nữ ca sĩ được yêu thích nhất hạng mục Soul/R&B: Rihanna Album được yêu thích nhất hạng mục Soul/R&B: Justin Timberlake - "The 20/20 Experience" Nghệ sĩ được yêu thích nhất hạng mục Alternative Rock: Imagine Dragons Nghệ sĩ được yêu thích nhất hạng mục nhạc đương đại: Maroon 5 Nghệ sĩ được yêu thích nhất hạng mục Latin: Marc Anthony Soundtrack xuất sắc nhất: "Pitch Perfect" Giải thưởng biểu tượng: Rihanna