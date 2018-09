Taylor Swift: 'Tôi cần thay đổi chiến lược yêu'

'Công chúa nhạc đồng quê' thú nhận, cô thường xao xuyến trước những gã 'trai hư' và kết cục là các mối tình đều kết thúc chóng vánh.

Taylor Swift.

Taylor Swift đã trải qua vô số cuộc tình lãng mạn nhưng hiện tại nữ ca sĩ 23 tuổi lại đang đơn thân lẻ bóng. Chia sẻ trên tạp chí InStyles, Taylor thổ lộ, có lẽ cô "cần thay đổi" cách nhìn nhận đàn ông. Taylor tâm sự: "Bạn bè thường châm chọc tôi rằng, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh chàng có vẻ chơi bời, mờ ám hoặc bí ẩn, tôi đều mê mệt vì họ".

Taylor nghĩ rằng, lúc này cô cần có khoảng lặng để nhìn nhận lại chuyện yêu đương của mình và tránh xa chuyện hẹn hò cho đến khi hiểu được lòng mình hơn. Giọng ca We Are Never Ever Getting Back Together bày tỏ: "Cách đây không lâu tôi đã thay đổi lối suy nghĩ của mình. Tôi không hứng thú với chuyện tiếp tục hẹn hò như thế nào mà điều quan trọng bây giờ là thấu hiểu bản thân và những gì đã diễn ra, bởi tôi không muốn lại có một kết thúc buồn".

Cuộc tình mới đây nhất của Taylor Swift với "trai hư" Harry Styles chỉ kéo dài 2 tháng.

Ngôi sao nhạc đồng quê tự miêu tả cuộc sống hiện tại của cô là "đơn thân, vui vẻ và thoải mái". Tuy nhiên, dù đang tận hưởng cuộc sống độc thân tự do tự tại, không hẳn là Taylor đã chán ngán yêu đương. Cô nàng vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp được người đàn ông của đời mình. Taylor thú nhận, "những mối tình trước đây đều không kéo dài được bao lâu" bởi cô chưa tìm được chàng trai phù hợp: "Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu bạn tìm được người đàn ông đích thực của mình, bạn sẽ thấy cuộc sống tuyệt vời ra sao, điều mà từ trước đến nay bạn chưa bao giờ có được".

Taylor Swift từng hẹn hò với các chàng trai quyến rũ như Joe Jonas, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Conor Kennedy và Harry Styles.

Taylor Swift trên tạp chí Instyles.

Hoài Vũ