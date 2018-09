Taylor Swift: 'Tình yêu là một trò chơi tàn nhẫn'

Công chúa nhạc đồng quê hối tiếc vì đã trao trái tim cho những anh chàng như John Mayer, Jake Gyllenhaal hay Harry Styles.

Taylor Swift và những chàng người tình cũ: Jake Gyllenhaal, Taylor Lautner, John Mayer, Harry Styles.

Taylor Swift đã xếp những người tình cũ vào danh sách "điều hối hận nhất trong đời". Nữ ca sĩ đã có cuộc tình lãng mạn với các anh chàng quyến rũ nhưng rồi tình yêu đều nhanh chóng tan vỡ. Tuy nhiên, mặc dù những bạn trai cũ khiến trái tim cô nàng tan nát, họ lại giúp sự nghiệp của cô thăng hoa hơn.

Trên tạp chí Marie Claire tháng 9, Taylor Swift chia sẻ: "Tất cả những người khiến tôi hối tiếc đều gợi cảm hứng cho tôi sáng tác một ca khúc nào đó mà tôi rất tự hào". John Mayer, Jake Gyllenhaal, Taylor Lautner và Harry Styles có thể đều nằm trong danh sách này vì ngôi sao nhạc đồng quê đã viết những ca khúc nổi tiếng về họ. John Mayer gắn với bài Dear John, Jake Gyllenhaal tạo cảm hứng cho bài All Too Well, We Are Never Ever Getting Back Together trong khi đó người tình mới nhất Harry Styles giúp Taylor sáng tác I Knew You Were Trouble.

Trải qua vô số mối tình, Taylor Swift giờ lại đang đơn thân lẻ bóng.

Âm nhạc luôn là "liều thuốc an thần" tốt nhất với Taylor Swift, làm nguôi ngoai nỗi đau trong con tim cô. Nữ ca sĩ từng thổ lộ: "Khi bạn tan nát con tim, bạn cần âm nhạc hơn bất kỳ lúc nào khác. Lúc hạnh phúc, bạn chỉ đắm đuối trong tình yêu mà chẳng cần nghĩ ngợi điều gì cả. Âm nhạc đến khi bạn buồn, cô đơn và nhớ da diết ai đó. Bạn có thể viết lên một ca khúc diễn tả chính xác những cảm xúc của mình".

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire, khi được hỏi về điều ghi tâm khắc cốt, Taylor nói rằng đó là câu: "Tình yêu là một trò chơi tàn nhẫn, trừ khi bạn chơi giỏi và đúng cách".

Hoài Vũ