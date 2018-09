Chàng vệ sĩ điển trai trong video ca nhạc 'Delicate' chính là nam diễn viên phim khiêu dâm Kevin Falk.

Sau khi MV mới Delicate của Taylor Swift trình làng, các fan ở Bắc Mỹ đã phát hiện anh chàng vệ sĩ trong video do diễn viên phim sex Kevin Falk thủ vai. Kevin Falk là ngôi sao nổi tiếng trên một trang web khiêu dâm đồng giới và từng đóng khá nhiều phim sex về đề tài đồng giới.

Kevin Falk trong MV "Delicate".

Trong MV này, Kevin Falk nổi bật nhất trong số 4 vệ sĩ tháp tùng Taylor bởi ngoại hình cao ráo, điển trai và phong cách khá ngầu. Ngoài ra, anh chàng này còn có một cảnh riêng với Taylor khi cô tàng hình và làm trò trêu chọc vệ sĩ của mình.

MV "Delicate" của Taylor Swift

Taylor Swift thuê ngôi sao phim sex đóng trong MV mới

Đây không phải là lần đầu tiên Taylor Swift thuê một diễn viên phim khiêu dâm đóng trong video ca nhạc. Năm 2012, cô từng mời nam diễn viên Mike de Marko đóng vai người đến dự tiệc trong MV We Are Never Ever Getting Back Together.

Một số ca sĩ khác cũng có lựa chọn giống Taylor như Miley Cyrus đóng cùng nam diễn viên phim sex Jessie Andrews trong Borgore hay rapper Eminem đóng với nữ diễn viên cấp 3 Sasha Grey trong Space Bound.