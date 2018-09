Taylor Swift thu hút 37 triệu lượt xem khi 'đội mồ sống dậy' trong MV mới

Tính tới tối 27/8, ca khúc thu hút 37 triệu lượt xem trên Youtube.

Taylor Swift 'chửi xéo' chồng Kim Kardashian trong MV mới MV mới "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift

Không đến với Lễ trao giải âm nhạc MTV năm nay nhưng Taylor Swift cũng kịp khiến dân tình phải "mắt tròn mắt dẹt" với album vừa ra mắt tại MTV Video Music Awards hôm 27/8. Theo thống kê từ Variety, chỉ sau 24 tiếng kể từ khi trình làng hôm 24/8, Look What You Made Me Do đã kịp thu hút tới hơn 15 triệu lượt xem trên Youtube, và cho tới cuối ngày 27/8, con số này đã là hơn 37 triệu. Ca khúc đạt 184.000 lượt tải về và đứng đầu trên kênh bán nhạc iTunes. Look What You Made Me Do là single đầu tiên trong album mới của Taylor - Reputation, với thể loại dark electro-pop.

Với thời lượng hơn 4 phút, Look What You Made Me Do khiến khán giả hết hồn khi chứng kiến Taylor Swift đội mồ sống dậy và thể hiện quyền lực trên ngai vàng, với xung quanh là đội ngũ rắn độc bảo vệ cùng những kẻ phục tùng lực lưỡng... Với MV này, Taylor Swift được cho là "lộ rõ bản chất" - sau nhiều năm làm công chúa nhạc đồng quê.

Taylor Swift trong MV mới.

Điều đặc biệt, trong MV này, Taylor được cho là đã ngầm nhạo báng những kẻ thù "không đội trời chung" của mình là Katy Perry, vợ chồng Kanye West, với ca từ trong bài hát mang nhiều tầng ý nghĩa: "Tôi không thích trò của các người. Tôi không thích sân khấu nghiêng đó. Và vai diễn các người bắt tôi đóng/Một con ngốc/Không, tôi không thích các người"...

