Taylor Swift nhận 7 đề cử Grammy 2016

Những đề cử chính của Grammy 2016: Album của năm Sound & Color - Alabama Shakes To Pimp A Butterfly - Kendrick Lamar Traveller - Chris Stapleton 1989 - Taylor Swift Beauty Behind The Madness - The Weeknd Bản thu âm của năm Really Love - D’Angelo And The Vanguard Uptown FunK - Mark Ronson Featuring Bruno Mars Thinking Out Loud - Ed Sheeran Blank Space - Taylor Swift Can’t Feel My Face - The Weeknd Ca khúc của năm Alright Blank Space Girl Crush See You Again Thinking Out Loud Nghệ sỹ mới xuất sắc Courtney Barnett James Bay Sam Hunt Tori Kelly Meghan Trainor Màn trình diễn Pop hay nhất Heartbeat Song — Kelly Clarkson Love Me Like You Do — Ellie Goulding Thinking Out Loud — Ed Sheeran Blank Space— Taylor Swift Can’t Feel My Face — The Weeknd Album nhạc pop hay nhất Piece By Piece — Kelly Clarkson How Big, How Blue, How Beautiful — Florence + The Machine Uptown Special — Mark Ronson 1989 — Taylor Swift Before This World — James Taylor Màn trình diễn Pop kết hợp hay nhất Ship To Wreck - Florence + The Machine Sugar - Maroon 5 Uptown Funk - Mark Ronson Featuring Bruno Mars Bad Blood - Taylor Swift Featuring Kendrick Lamar See You Again - Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth Album nhạc Rock hay nhất Chaos and the Calm — James Bay Kintsugi — Death Cab for Cutie Mister Asylum — Highly Suspect Drones — Muse .5: The Gray Chapter — Slipknot Màn diễn Rock hay nhất Don’t Wanna Fight — Alabama Shakes What Kind Of Man — Florence + The Machine Something From Nothing — Foo Fighters Ex’s & Oh’s — Elle King Moaning Lisa Smile — Wolf Alice Ca khúc Rock hay nhất “Don’t Wanna Fight” — Alabama Shakes “Ex’s & Oh’s” — Elle King “Hold Back the River” — James Bay “Lydia” — Highly Suspect “What Kind of Man” — Florence + The Machine Album Alternative xuất sắc Sound & Color — Alabama Shakes Vulnicura — Björk The Waterfall — My Morning Jacket Currents — Tame Impala Star Wars — Wilco Album đương đại hay nhất Ego Death — The Internet You Should Be Here — Kehlani Blood — Lianne La Havas Wildheart — Miguel Beauty Behind The Madness — The Weeknd Album Rap hay nhất 2014 Forest Hills Drive — J. Cole Compton — Dr. Dre If Youre Reading This Its Too Late — Drake To Pimp A Butterfly — Kendrick Lamar The Pinkprint — Nicki Minaj Ca khúc nhạc Rap hay nhất “All Day” — Kanye West featuring Theophilus London, Allan Kingdom and Paul McCartney “Alright — Kendrick Lamar “Energy” — Drake “Glory” — Common and John Legend “Trap Queen” — Fetty Wap Màn kết hợp Rap hay nhất “One Man Can Change The World” — Big Sean featuring Kanye West and John Legend “Glory” — Common and John Legend “Classic Man” — Jidenna featuring Roman GianArthur “These Walls” — Kendrick Lamar featuring Bilal, Anna Wise and Thundercat “Only” — Nicki Minaj featuring Drake, Lil Wayne and Chris Brown Màn trình diễn Rap hay nhất “Apparently” — J. Cole “Back to Back” — Drake “Trap Queen” — Fetty Wap “Alright” — Kendrick Lamar “Truffle Butter” — Nicki Minaj featuring Drake and Lil Wayne Album nhạc đồng quê hay nhất Montevallo — Sam Hunt Pain Killer — Little Big Town The Blade — Ashley Monroe Pageant Material — Kacey Musgraves Traveller - Chris Stapleton Màn trình diễn nhạc đồng quê hay nhất “Burning House” — Cam “Traveller” — Chris Stapleton “Little Toy Guns” — Carrie Underwood “John Cougar, John Deere, John 3:16″ — Keith Urban “Chances Are” — Lee Ann Womack Màn trình diễn nhạc đồng quê kết hợp hay nhất “Stay a Little Longer” — Brothers Osborne “If I Needed You” — Joey + Rory “The Driver” — Charles Kelley, Dierks Bentley, Eric Paslay “Girl Crush” — Little Big Town “Lonely Tonight” — Blake Shelton featuring Ashley Monroe Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất “Chances Are” — Lee Ann Womack “Diamond Rings and Old Barstools” — Tim McGraw “Girl Crush” — Little Big Town “Hold My Hand” — Brandy Clark “Traveller” — Chris Stapleton Màn trình diễn R&B hay nhất “If I Don’t Have You” — Tamar Braxton “Rise Up” — Andra Day “Breathing Underwater” — Hiatus Kaiyote “Planes” — Jeremih featuring J. Cole “Earned It (Fifty Shades Of Grey)” — The Weeknd Album R&B hay nhất Coming Home — Leon Bridges Black Messiah — D’Angelo and the Vanguard Cheers to the Fall — Andra Day Reality Show — Jazmine Sullivan Forever Charlie — Charlie Wilson Ca khúc nhạc dance hay nhất "We’re All We Need" - Above & Beyond Featuring Zoë Johnston "Go" — The Chemical Brothers "Never Catch Me" — Flying Lotus Featuring Kendrick Lamar "Runaway (U & I)" — Galantis "Where Are Ü Now" — Skrillex And Diplo With Justin Bieber Nhạc nền trong phim hay nhất "Mr. Dynamite: The Rise Of James Brown" — James Brown "Sonic Highways" — Foo Fighters "What Happened, Miss Simone?" — Nina Simone "The Wall" — Roger Waters "Amy" - Amy Winehouse