Taylor Swift ngã ngồi trên sân khấu vì mưa

Nữ ca sĩ bị ngã một cú khá đau trong khi biểu diễn ở New Jersey, Mỹ, tối 22/7.

Không chỉ đen đủi vì trời mưa to, Taylor Swift còn gặp sự cố trên sân khấu sân vận động MetLife ở New Jersey. Trong lúc đang trình diễn ca khúc Call It What You Want, Taylor bị trượt chân và ngã về phía sau, đập mông xuống nền. Không rõ cú ngã là do trơn trượt hay vì vũ công nam đã vô tình gạt vào chân Taylor khiến cô mất thăng bằng.

Taylor Swift bị 'ngã đập mông' trên sân khấu dưới trời mưa tầm tã

Tuy nhiên, ngôi sao nhạc pop đã xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng đứng dậy, cười to và trêu lại vũ công. Suốt cả quá trình này, Taylor không hề bị lỡ nhịp và vẫn hát như không có chuyện gì xảy ra.

Taylor được vũ công nâng dậy sau cú ngã.

Taylor Swift đã gặp phải mưa to gió lớn suốt 2 trong 3 đêm diễn ở MetLife Stadium. Mặc dù vậy, cô vẫn dầm mưa, biểu diễn hết mình phục vụ khán giả. Taylor đã trở thành nữ ca sĩ đầu tiên bán cháy vé 3 đêm liên tiếp tại sân vận động này.

Trên Instagram, Taylor đăng ảnh biểu diễn dưới mưa cùng lời chia sẻ khích lệ người hâm mộ. Cô viết trước đêm diễn tối chủ nhật: "Đêm qua chúng ta đã khiêu vũ cùng nhau suốt 2 tiếng dưới trời mưa như trút. Ai biết bầu trời Jersey sẽ mang đến điều gì đêm nay nhưng chúng tôi đã sẵn sàng". Taylor đính kèm tên bài hát Ready For It.

Taylor ướt nhẹp vì mưa nhưng vẫn say sưa biểu diễn.

Nhiều bạn bè nổi tiếng của Taylor đã đội mưa tới xem cô biểu diễn như Gigi Hadid, Emma Stone và Tiffany Haddish. Bạn trai Taylor là nam diễn viên người Anh Joe Alwyn cũng tới ủng hộ nữ ca sĩ trong đêm 22/7.