Taylor Swift mặc bikini sexy, vui vẻ bên bạn trai

Công chúa nhạc đồng quê đăng tải lên Instagram bức hình mát mẻ ở bể bơi bên chàng DJ Calvin Harris.

Taylor Swift khiến các fan thích thú khi đăng tải bức hình vui vẻ ở bể bơi với bạn trai, DJ Calvin Harris. Trong ảnh, giọng ca Shake It Off mặc bikini hai mảnh, đeo kính đen cùng người tình ngồi chung trên một chiếc phao hình thiên nga và làm điệu bộ nhí nhố. Đây là bức ảnh chính thức đầu tiên của cả hai được Taylor chia sẻ trên mạng xã hội bởi vậy, chỉ chưa đầy 24 tiếng nó đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt like cùng hàng chục nghìn bình luận chúc mừng. Cặp tình nhân mới của Hollywood đang đắm chìm trong men tình và tận hưởng những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào.

Bức hình vui vẻ bên bạn trai được Taylor chia sẻ trên trang cá nhân.

Taylor Swift và Calvin Harris bắt đầu nảy sinh tình cảm từ hồi tháng 2 sau lễ trao giải BRIT Awards. Cả hai thường xuyên có những cử chỉ thân mật ở chốn đông người, thậm chí chàng DJ người Anh từng 2 lần qua đêm tại căn hộ của công chúa nhạc đồng quê ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, chưa bên nào lên tiếng xác nhận chuyện yêu đương.

Thời gian này, nữ ca sĩ tóc vàng đang bận rộn với tour diễn vòng quanh nước Mỹ để quảng bá cho album 1989 nhưng cô nàng vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian để ở bên bạn trai. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với E!News: "Calvin là người đàn ông của gia đình. Anh ấy là một người bình thường bất đắc dĩ trở nên nổi tiếng. Taylor lại khác, cô ấy rất đặc biệt. Calvin luôn tôn trọng Taylor. Cả hai đều cố gắng vun đắp và bảo vệ cho mối quan hệ này".

Công chúa nhạc đồng quê đang rất hạnh phúc bên tình mới.

Trần Quỳnh