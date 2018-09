Taylor Swift làm từ thiện nhiều nhất năm

Nữ ca sĩ 25 tuổi lần thứ ba liên tiếp dẫn đầu danh sách những nghệ sĩ chăm tham gia hoạt động từ thiện.

Taylor Swift không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn có tấm lòng nhân ái.

Taylor Swift được tổ chức phi lợi nhuận DoSomething.org đánh giá là ngôi sao có tấm lòng nhân ái nhất năm trong số 20 nhân vật mà họ vinh danh. Bên cạnh rất nhiều hoạt động thiện nguyện cô đã tham gia trong năm qua, Taylor khiến mọi người đều cảm kích khi quyên góp toàn bộ doanh thu từ single Welcome to New York cho các trường công của thành phố New York.

Hai năm trước, công chúa nhạc đồng quê cũng dẫn dầu danh sách này. Taylor luôn có những đóng góp tích cực đặc biệt cho quỹ hỗ trợ những trẻ em thiệt thòi. Bản thân cô rất thường xuyên tới các bệnh viện tặng quà và biểu diễn động viên tinh thần các bệnh nhi.

Taylor hát tặng một bé trai tại bệnh viện nhi.

Trong danh sách các ngôi sao nhân ái năm nay còn có tên của nữ diễn viên Laverne Cox, ca sĩ Beyonce, Miley Cyrus, Emma Watson, Demi Lovato, Justin Bieber, One Direction, Olivia Wilde...

Hoài Vũ