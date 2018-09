Taylor Swift làm lành với bạn trai cũ sau khi chia tay Tom Hiddleston

Nữ ca sĩ và chàng DJ Calvin Harris đã bỏ qua mọi hận thù cũ để làm bạn bè của nhau.

Những nguồn tin thân cận tiết lộ trên TMZ, Taylor Swift và Calvin Harris đã nhắn tin cho nhau, kết thúc những xích mích trong thời gian qua. Không rõ ai là người chủ động nhắn tin trước nhưng hai người bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn điện thoại ngay sau khi Taylor chia tay với Tom Hiddleston vào đầu tháng 9.

Taylor và Calvin Harris từng hẹn hò từ đầu năm 2015 đến tháng 5/2016.

Nguồn tin tiết lộ thêm, Taylor và Calvin đã không gọi điện hoặc gặp mặt nhau mà chỉ dùng tin nhắn. Nhưng dù vậy, họ cũng đã xóa bỏ hoàn toàn những chuyện không hay trước đây. Calvin từng rất giận khi Taylor nhanh chóng hẹn hò với Tom Hiddleston chỉ sau 2 tuần chia tay anh. Và sau đó, nữ ca sĩ lên báo tiết lộ rằng cô chính là người viết ca khúc This Is What You Came For cho Calvin trong khi ngày trước Taylor đề nghị Calvin giấu kín thông tin này. Sự "trở mặt" của Taylor khiến Calvin sôi lửa tức giận, đăng hàng loạt dòng tweet chỉ trích bạn gái cũ trên Twitter hồi tháng 7. Chính vì thế hai người từ chỗ chia tay êm thấm bỗng chốc trở thành kẻ thù của nhau.

Taylor hiện trở lại thời độc thân sau mối tình chớp nhoáng với tài tử xứ sương mù. Tom Hiddleston đã không giận khi Taylor kết thúc mối quan hệ quá nhanh. Tại lễ trao giải Emmy hôm 18/9, khi phóng viên People đặt câu hỏi liệu anh và bạn gái cũ Taylor Swift có còn duy trì mối quan hệ bạn bè, Tom nói: “Vâng, đúng thế, chúng tôi vẫn là bạn”.

Hoài Vũ