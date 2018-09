Taylor Swift lại viết ca khúc kể tội người yêu cũ

Trong bài hát mới, cô kể về người bạn trai có tính ganh tị và người đó được cho là DJ Calvin Harris.

Trở lại thời độc thân, Taylor Swift tập trung viết những ca khúc tình yêu mới.

Sau mỗi cuộc tình đổ vỡ, Taylor Swift đều sáng tác ca khúc thất tình trách móc người xưa. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đã viết bài Better Man kể về mối tình buồn khi người bạn trai không đủ tốt khiến cô gái dù đau lòng nhưng vẫn quyết định nói lời chia tay.

Trong ca khúc có đoạn: "Nhưng sự ganh tị của anh, ngay lúc này đây em vẫn nghe thấy/ Anh luôn lên giọng với em giống như là em sẽ mãi ở bên anh/ Anh đã đẩy tình yêu của chúng ta đi xa giống như là súng đã lên đạn/ Này anh, anh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó em sẽ ra đi/ Em biết mình có thể tốt hơn khi ở một mình/ Còn hơn là ở cạnh một người đàn ông luôn thay đổi suy nghĩ/ Em đã trao cho anh những điều tuyệt vời nhất và cả hai ta đều biết rằng anh không thể nói điều như thế/ Chúng ta có thể vẫn còn yêu nhau nếu anh là người đàn ông tốt hơn".

Taylor Swift đã không thu âm bài hát mới này mà gửi nó cho ban nhạc đồng quê Little Big Town. Sau khi MV Better Man được đăng tải trên YouTube hôm 1/11, nữ chính của ban nhạc là Karen Fairchild tiết lộ trên Facebook: "Ca khúc này chính là của Taylor Swift. Cô ấy đã gửi cho chúng tôi và nó là thứ rất đặc biệt đối với cô ấy".

Taylor và nhóm Little Big Town.

Các fan lập tức đoán người mà Taylor đề cập đến trong ca khúc là Calvin Harris hay Tom Hiddleston bởi cô đã chia tay cả hai anh chàng này trong năm nay. Tuy nhiên nhiều người cho rằng đó là Calvin Harris - chàng DJ mà Taylor đã chủ động chấm dứt mối quan hệ vào tháng 5 vì bất đồng trong chuyện cùng nhau sáng tác ca khúc This Is What You Came For. Chuyện tình của họ cũng kết thúc ồn ào với nhiều tai tiếng chứ không êm thấm như khi Taylor và Tom Hiddleston chia tay hồi tháng 9.

Taylor chia tay Calvin Harris sau 15 tháng hẹn hò.

Taylor Swift không lên tiếng phản hồi trước những thông tin đồn đoán mà chỉ bày tỏ cảm xúc tự hào khi ca khúc mà cô chắp bút được trình làng. Giọng ca 26 tuổi chia sẻ trên Instagram hôm 1/10: "Cảm thấy thực sự vinh dự khi ban nhạc mà tôi yêu mến nhiều năm qua quyết định thu âm ca khúc mà tôi sáng tác. Chúc Little Big Town may mắn tại lễ trao giải CMA Awards".

MV "Better Man"

Hoài Vũ