Taylor Swift được vinh danh Người phụ nữ của năm

'Công chúa nhạc đồng quê' là nữ ca sĩ duy nhất hai lần được tạp chí Billboard trao danh hiệu này.

Ca sĩ Taylor Swift.

Với những thành công xuất sắc trong năm qua, Taylor Swift được Billboard bình chọn là Người phụ nữ của năm 2014. Janice Min - đồng chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của Guggenheim Media, đơn vị sở hữu Billboard - chia sẻ: "Là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của thế hệ mình, Taylor Swift đã có những thành công đáng kinh ngạc trên bảng xếp hạng Billboard. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã 60 lần lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 - kỷ lục mà không nữ ca sĩ nào đạt được kể từ năm 2006. Chúng tôi rất vui mừng được tôn vinh Taylor lần thứ hai".

Năm nay, Taylor tạo bước đột phá mới với single Shake It Off. Ca khúc vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 và là ca khúc thứ hai của Taylor đạt được thành công này sau We Are Never Ever Getting Back Together.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Taylor đã 7 lần đoạt giải Grammy và là nghệ sĩ có đĩa nhạc kỹ thuật số bán chạy nhất mọi thời đại. Cô cũng là nữ ca sĩ duy nhất hai lần có album bán được 1 triệu bản ngay sau tuần đầu tiên phát hành (Speak Now năm 2010 và Red năm 2012).

Ngày 27/10 tới, Taylor sẽ phát hành album thứ 5 của cô mang tên 1989. Trong khi đó, giải thưởng của Billboard sẽ được trao cho Taylor vào ngày 12/12 tại New York.

Hoài Vũ