Taylor Swift đỏ sự nghiệp, đen tình duyên

Nữ ca sĩ kiếm bộn tiền trong năm qua với 250 triệu USD nhưng cô lại bị bạn trai nói lời chia tay.

Taylor ngày càng thành công và nổi tiếng.

Tạp chí Forbes vừa thống kê, Taylor Swift là một trong những sao nữ giàu nhất nước Mỹ năm 2016 với thu nhập cao ngất ngưởng 250 triệu USD (5.500 tỷ đồng) tính từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016. Thu nhập của giọng ca 26 tuổi chủ yếu đến từ tour diễn 1989 và tiền bán album.

Trong khi sự nghiệp ngày càng thăng hoa, tài sản ngày càng lớn, đường tình duyên của Taylor Swift lại càng lận đận. Chuyện tình tưởng như rất bền chặt và sắp đến ngày đơm hoa của Taylor và DJ Calvin Harris vừa bất ngờ tan vỡ. Hồi tháng 5, cặp đôi vẫn được trông thấy ôm hôn nhau ở Los Angeles và hai người cũng chỉ vừa kỷ niệm một năm hẹn hò bằng kỳ nghỉ lãng mạn ở biển.

Taylor và Calvin lần cuối cùng được trông thấy ở bên nhau là vào ngày 19/5.

Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ People, Calvin Harris chính là người chủ động chấm dứt mối quan hệ với Taylor. Nguyên nhân là do DJ người Scotland không thấy thoải mái với sự nổi tiếng và giàu có của bạn gái. "Harris cảm thấy thua kém so với Taylor, đó là lý do vì sao anh ấy không tham dự bất kỳ sự kiện nào mà Taylor được vinh danh hoặc các lễ trao giải, trừ khi anh ấy được đề cử", một người bạn tiết lộ.

DJ 32 tuổi đã vắng mặt trong gala thời trang Met vào đầu tháng 5 nơi Taylor là đồng chủ tịch sự kiện này. Anh cũng không tới lễ trao giải Grammy hồi tháng 2 với người yêu. Thay vào đó, Taylor đi cùng cô bạn thân Selena Gomez.

Nguồn tin khác chia sẻ trên tờ TMZ, Calvin Harris thực sự không ganh tị với thành công của Taylor bởi anh cũng là một trong những DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc giỏi nhất ở Mỹ. Tuy nhiên, Calvin không thích sự nổi tiếng, không ưa thảm đỏ trong khi Taylor lại là tâm điểm chú ý ở khắp nơi và bị paparazzi đeo bám ngày đêm. Khi mối quan hệ tình cảm của cặp sao ngày một phát triển, Calvin buộc phải đi cùng bạn gái tới các sự kiện. Điều này khiến anh càng thêm mệt mỏi, khó chịu và dẫn đến quyết định chia tay vào giữa tháng 5.

Calvin Harris là người thích cuộc sống thầm lặng, kín đáo.

Những người bạn tiết lộ, Taylor rất buồn khi chuyện tình cảm đổ vỡ bởi cô đã dành trọn tình yêu cho Calvin. Tuy nhiên, vì là cô gái độc lập nên giọng ca Bad Blood không rơi vào trạng thái suy sụp. Cô vẫn dành sự quan tâm cho Calvin và hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Khi Calvin bị tai nạn giao thông chấn thương ở mặt vào ngày 20/5, Taylor đã tức tốc đến động viên, chăm sóc anh dù lúc đó hai người đã đường ai nấy đi.

Hôm 2/6, Calvin chính thức xác nhận chuyện chia tay trên Twitter giữa vô vàn tin đồn thực hư: "Sự thực duy nhất ở đây là một mối quan hệ đi đến kết thúc mà thứ còn lại là tình yêu và sự tôn trọng sâu sắc".

Tình yêu của Taylor và Calvin kết thúc sau 15 tháng, tuy không quá dài nhưng cũng là cuộc tình lâu nhất với Taylor từ trước đến nay. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã trải qua gần chục mối tình ngắn ngủi với các sao nam nổi tiếng như Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles và chàng học sinh Conor Kennedy.

Hoài Vũ